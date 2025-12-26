Ο Τάκης Ζαχαράτος «μεταμορφώθηκε» σε Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μου αρέσει ο τζάτζικας, κάνει πολύ καλό στο δέρμα»

Ο αγαπημένος performer Τάκης Ζαχαράτος, με το ξεχωριστό ταλέντο του, υποδύθηκε τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαρίζοντας μία ξεκαρδιστική εμφάνιση στην κάμερα της ΕΡΤ, όταν φιλοξενήθηκε στο “Στούντιο 4” με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και την Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Μετά το μπουζουκλερί του Κωνσταντίνου Αργυρού, έμαθα να τρώω πιτόγυρο και να λέω μερικά ελληνικά, νιώθω πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα. Ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ και νιώθω ότι σε κάποια προηγούμενη ζωή έμενα σε αυτή τη χώρα.

Έχω λατρέψει ελληνική μουσική και ελληνική κουζίνα. Λατρεύω λαχανοντολμάς, μαγειρεύω πάρα πολύ καλά. Θέλω τώρα να κάνω τηγανητά κεφτεδάκια με μπόλικο τζάτζικα… μ’ αρέσει ο τζάτζικας και να μπαίνω όλη μέσα στον τζάτζικα, κάνει πολύ καλό και στο δέρμα… σφίγγει και ανοίγει το δέρμα, το κάνει έτσι δροσερό και φεύγουν τα dead cells… πώς τα λένε… το scrub. Μ’ αρέσει πολύ φασολάδα… μ’ αρέσει πολύ σπανακοτυρόπιτα και μ’ αρέσει πάρα πολύ το… όχι το μουσακάς, με πρήζει, το… το παπουτσάκι, αυτό», περιέγραψε ο Τάκης Ζαχαράτος ως άλλη Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Λίγη ώρα μετά, ο επιτυχημένος μίμος έδειξε στην κάμερα της ΕΡΤ ολόκληρο το σύνολο της μεταμόρφωσής του και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη, κάνοντάς της ανοιχτή πρόσκληση να κυκλοφορήσουν έξω μαζί.