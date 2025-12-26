Back to Top
Δυτική Αχαΐα: 16χρονος ο νεκρός του τροχαίου στο Λάππα- Πώς έγινε

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Μόλις 16 ετών είναι ο νεκρός του τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλιά Εθνική Πατρών- Πύργου, στο Λάππα. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν και τραυματισμοί.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τροχαίο αναφέρει:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων και των λοιπών συνεπιβατών στα οχήματα.


Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται
προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

