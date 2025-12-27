Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος» λέει συγγενής του μουσικού

Τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση του Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε αποχωρήσει από τη συζυγική κατοικία ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου. Συγγενικό του πρόσωπο, μιλώντας στο STAR υποστήριξε ότι η εν διαστάσει σύζυγος του ζητούσε χρηματικό ποσό 700 ευρώ, για να του επιτρέψει να βλέπει τα δίδυμα παιδιά τους.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο μουσικός ισχυρίζεται ότι πήγε στο σπίτι για να δει τα παιδιά του. Όμως δεν τα βρήκε εκεί, ενώ δεν μπορούσε να εντοπίσει και την εν διαστάσει σύζυγό του. Τότε, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να προβεί σε καταγγελία.

Εκεί ενημερώθηκε ότι εκκρεμούσε εις βάρος του μήνυση από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε μεταβεί στο σπίτι και της απηύθυνε ύβρεις μπροστά στα παιδιά τους.