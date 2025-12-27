Το σχέδιο των τριών σταδίων στη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδοπούλου, τα κομμάτια του παζλ φαίνεται πλέον να έχουν συμπληρωθεί. Εκείνο που αρχικά είχε αποδοθεί σε τραγικό ατύχημα, εξελίσσεται –σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα– σε υπόθεση δολοφονίας, με βασικό κατηγορούμενο τον ίδιο της τον γιο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για δυστύχημα, ωστόσο η έρευνα που ακολούθησε ανέτρεψε πλήρως το αρχικό σενάριο. Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου συνελήφθη ο 60χρονος γιος της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Το αφήγημα του «ατυχήματος»

Καθοριστική στην αποκάλυψη των πραγματικών συνθηκών υπήρξε η δημοσιογραφική έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Ο 60χρονος από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του ήταν βαριά καπνίστρια.

Οι αστυνομικές έρευνες, ωστόσο, κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας φαρμάκων τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.

Οι αποκαλύψεις και οι αντιφάσεις

Σε τηλεφωνικές του συνομιλίες με την εκπομπή, ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν βέβαιος ότι η υπόθεση είχε «κλείσει», επιμένοντας πως επρόκειτο για ατύχημα. Ωστόσο, όπως περιέγραψε η Αγγελική Νικολούλη, όσο προχωρούσε η έρευνα οι αντιφάσεις πλήθαιναν, ενώ δεν καταγράφηκε καμία ένδειξη ενσυναίσθησης απέναντι στο θύμα.