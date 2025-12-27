Σέρρες: Βούλγαροι κυνηγοί βρήκαν ΙΧ στο όρος Μπέλλες- Θα εξεταστεί αν ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του Κωνσταντίνου Γκίνη, διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες , τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) αυτοκίνητο, το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του αγνοούμενου και θα εξεταστεί από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής αν ανήκει στον 45χρονο.

Το αυτοκίνητο, που είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια, εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του άνδρα.

Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση εντοπισμού του, παίρνουν μέρος κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.