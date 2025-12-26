Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγ...

Tο αυτοκίνητο του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην κορυφογραμμή του Μπέλλες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων που αγνοείται εδώ και μέρες, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ Σερρών, το αυτοκίνητο του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1600 μέτρων κοντά στο Ιστίμπεη).

Το αυτοκίνητο, που είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια, εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Αχαΐα: 16χρονος ο νεκρός του τροχαίου στο Λάππα- Πώς έγινε

Κολωνάκι: Ανατροπή με τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου - Συνελήφθη ο γιος της

Δυτική Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 16χρονος και 14χρονος λόγω αλκοόλ- Χειροπέδες σε γονείς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σέρρες Εξαφάνιση

Ειδήσεις