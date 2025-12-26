Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων που αγνοείται εδώ και μέρες, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ Σερρών, το αυτοκίνητο του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1600 μέτρων κοντά στο Ιστίμπεη).

Το αυτοκίνητο, που είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια, εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.