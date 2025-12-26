Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει με το όχημα του 45χρονου αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στα Άνω Πορρόια

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο.

Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του, το οποίο μπορεί να λέει και πολλά ή και τίποτα αφού από το σημείο διέρχονται κυνηγοί και υλοτόμοι.

Η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης, συνεχίστηκε σήμερα με δύσκολες συνθήκες λόγω της ομίχλης.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, στο οποίο διαμένει με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τραπεζικές κάρτες, ενώ φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του.



