Πάτρα: Τροχαίο νωρίς το πρωί στο κέντρο - Αγροτικό έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, όταν αγροτικό όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κορίνθου, λίγο μετά το φανάρι της Φαβιέρου, όταν νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος και δεν εγκατέλειψε τον τόπο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δέχθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «του έφυγε το αυτοκίνητο», με αποτέλεσμα να προκληθεί η σύγκρουση.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Πατρών, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.