Εντυπωσιακό βίντεο από το Δέλτα του Έβρου: Αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά του ποταμού

Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό σκηνικό άγριας ζωής καταγράφηκε στο Δέλτα του Έβρου, όπου μία αγέλη αλόγων φαίνεται να διασχίζει τον φουσκωμένο ποταμό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα e-evros.gr, μια αγέλη άγριων αλόγων εθεάθη να διασχίζει τα ορμητικά νερά, αψηφώντας το ρεύμα.

«Εικόνες αυθεντικής άγριας φύσης, δύναμης και ελευθερίας, από έναν μοναδικό τόπο που συνεχίζει να συγκινεί» αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση.