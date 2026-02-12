Ένα βράδυ του ’66 που έγινε …αιώνιο- Τα 60 χρόνια του Θησαυρού και το 94: Ένα πλήρωμα- ζωντανή υπενθύμιση της αφετηρίας

Από τα 94 άτομα… στα χιλιάδες χαμόγελα
Υπάρχουν στιγμές που γράφουν ιστορία. Και την γράφουν συνήθως «αθόρυβα», χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τους πρωταγωνιστές.
Τουλάχιστον όχι στο βαθμό της συνειδητοποίησης του «βάρους» της. Όπως για παράδειγμα συνέβη ένα βράδυ του Φλεβάρη το μακρινό έτος 1966, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων. Κανείς από τους 94 συμμετέχοντες εκείνης της βραδιάς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το «Αποκριάτικο Κυνήγι» θα γινόταν ο πιο εμβληματικός θεσμός του Πατρινού Καρναβαλιού.
Το ημερολόγιο έγραφε Σάββατο 12 Φεβρουαρίου όταν ο Νίκος Μαστοράκης διοργάνωσε ένα τρίωρο παιχνίδι πλοήγησης στους δρόμους της πόλης. Αυτοκίνητα που έτρεχαν από γρίφο σε γρίφο, δοκιμασίες που απαιτούσαν φαντασία και ταχύτητα, ζητούμενα όπως «κοπέλα με μπικίνι», ντομινοφόροι, αυτοσχέδιες αποστολές μέσα στη νύχτα.
Ένα όνειρο, ξεδιπλωνόταν στους δρόμους. Στο βάθος διαγραφόταν ήδη ένα «ποτάμι» ένθερμων συνεχιστών.
Το πρώτο Κυνήγι είχε 94 συμμετέχοντες. Μέσα σε αυτόν τον αριθμό κρύβεται η σπίθα ενός θεσμού που μεγάλωσε μαζί με την πόλη και έγινε μέρος του dna της. Γιατί ο Κρυμμένος Θησαυρός δεν είναι απλώς διαγωνισμός. Είναι αντανακλαστικά, δημιουργικότητα, ομαδικότητα. Είναι η αγωνία της τελευταίας απάντησης, το γέλιο της ανατροπής, οι νυχτερινές αποστολές, οι φιλίες που χτίζονται σε γκαράζ και αποθήκες, τα μυστικά που μοιράζονται μόνο τα «πληρώματα».
Εξήντα χρόνια μετά ένα πλήρωμα, – φέτος διανύει την 39η συμμετοχή του – εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση της αφετηρίας. Ο λόγος για το Πλήρωμα 94 που …βαφτίστηκε στην κολυμπήθρα της αρχής.
Η λέξη «Πλήρωμα» γεννήθηκε εκείνο το πρώτο βράδυ του 1966, για να περιγράψει τις ομάδες που έπρεπε να χωρούν σε ένα αυτοκίνητο. Αυτό τον όρο, επέλεξαν και διατήρησαν συνειδητά, οι άνθρωποι του 94 αντί για το «καρναβαλική ομάδα» ή το «γκρουπ», θέλοντας να αποτυπώσουν τη συλλογικότητα και τη ναυτική ψυχή της πόλης.
Και το 94; Είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρώτο Κυνήγι. Ένας αριθμός που έγινε ταυτότητα. Ένας φόρος τιμής στους πρωτοπόρους της νύχτας του ’66.
Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση το «Πλήρωμα 94» του Πατρινού Καρναβαλιού τιμά σήμερα την 60η επέτειο από την πρώτη διοργάνωση του Κρυμμένου Θησαυρού στην Πάτρα. Το κείμενο συνοδεύει η χαρακτηριστική φωτογραφία εκείνης της ημέρας (Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 1966), όπου ο Νίκος Μαστοράκης παρουσιάζει και ο Άλκης Στέας συμμετέχει ως μέλος ομάδας.
Η σχέση του «Πληρώματος 94» με τον Στέα είναι γνωστή. Τον έχει τιμήσει κατ’ επανάληψη, πρωτοστάτησε στην καθιέρωση της «Ημέρας Άλκη Στέα» στις 9 Μαρτίου (ημερομηνία θανάτου του) και διοργάνωσε την περίφημη εκδήλωση «Ευτυχείτε!» η οποία ταξίδεψε μέχρι και τη Σύρο. Στον Πέτρο Ψωμά, άλλωστε, εκ των αρχηγών του 94, είχε παραχωρήσει ο αείμνηστος παρουσιαστής του Καρναβαλιού την τελευταία του συνέντευξη, λίγο πριν τον θάνατό του το 1999, απ’ όπου και η χαρακτηριστική φράση του «Θέλω να πεθάνω στην Πάτρα και να είναι Καρναβάλι».
Με το σημερινό «Σαν σήμερα» οι άνθρωποι της συγκεκριμένης καρναβαλικής ομάδας αποκαλύπτουν το λόγο της επιλογής του αριθμού 94 για το πλήρωμά τους: Τόσοι ακριβώς ήσαν οι συμμετέχοντες στο πρώτο παιχνίδι του 1966. Φέτος οι παρελαύνοντες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 50.000. Από την πλατεία Τριών Συμμάχων του 1966 έως το Καρναβάλι του 2026, ο Θησαυρός συνεχίζει να κρύβεται – και να αποκαλύπτεται – μέσα από τη φαντασία, το χιούμορ και τη συλλογικότητα των Πατρινών.
H ANAΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
"Σήμερα Τσικνοπέμπτη του 2026 συμπληρώνονται ακριβώς 60 χρόνια από τη μέρα του πρώτου παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού στην Πάτρα. Ήταν Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 1966 όταν ο Νίκος Μαστοράκης διοργάνωσε, στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού, ένα τρίωρο παιχνίδι πλοήγησης στην πόλη, που έμελλε να αποτελέσει την αφετηρία ενός θεσμού που άλλαξε τον ρου της καρναβαλικής μας ιστορίας.
Ως "Πλήρωμα 94" έχουμε πολλούς λόγους να γιορτάζουμε αυτή την επέτειο και να ανατρέχουμε με συγκίνηση στην εμβληματική φωτογραφία που σώζεται από εκείνο το βράδυ. Το στιγμιότυπο είναι από την Πλατεία Τριών Συμμάχων τη στιγμή που η ομάδα τού (συμμετέχοντα τότε) Άλκη Στέα παρουσιάζει στον διοργανωτή ένα από τα ζητούμενα του παιχνιδιού: ένα μέλος με μπικίνι. Τον αείμνηστο Στέα έχουμε ποικιλότροπα μελετήσει και τιμήσει μέσα στα χρόνια.
Σε εκείνη την εναρκτήρια βραδιά του παιχνιδιού, όμως, οφείλουμε αποκλειστικά το όνομά μας! Τα πιστά μέλη μας το γνωρίζουν καλά, ας αποκαλυφθεί και ευρύτερα σήμερα που οι δεκαετίες από τότε γίνονται έξι (όσες και οι πλευρές της Κυψέλης στο λογότυπό μας, όσοι και οι "Θησαυροί" της ιστορίας μας):
Τότε καθιερώθηκε η λέξη "Πλήρωμα", που σήμαινε το πλήθος των μελών κάθε ομάδας που έπρεπε να χωράνε σε ένα αυτοκίνητο. Την επιλέξαμε εξ αρχής και την προτιμάμε τόσο από τον -καθιερωμένο πλέον- όρο "καρναβαλική ομάδα" όσο και από το ξενόφερτο "γκρουπ".
Και πόσα άτομα συμμετείχαν σε εκείνο το πρώτο "Αποκρηάτικο Κυνήγι"; Ενενήντα τέσσερα (94)! Αυτό ακριβώς το νούμερο αποφασίσαμε να συνοδεύει την δική μας καρναβαλική διαδρομή, θυμίζοντας μας πάντοτε εκείνους τους πρωτοπόρους.
Χρόνια Πολλά Κρυμμένε Θησαυρέ μας!
Καλή Τσικνοπέμπτη, Πάτρα μας!
Καλό Καρναβάλι 2026 στην καρναβαλική κοινότητα της πόλης!
Καλή τελική ευθεία και στη δική μας -39η, φέτος- συμμετοχή!"
Για απόψε το βράδυ το πυρήνας του Πληρώματος 94 έχει προγραμματίσει μια έξοδο Τσικνοπέμπτης για μέλη και φίλους. Πληροφορούμαστε πως, με αφορμή τη βραδιά, ο Πέτρος Ψωμάς επικοινώνησε τόσο με τον Νίκο Μαστοράκη, όσο και με τη Νατάσα Τραγουστή, την διάδοχο του Στέα στις τηλεοπτικές καρναβαλικές μεταδόσεις η οποία φέτος ανακοίνωσε πως αποσύρεται από τη σχετική θέση, μετά από καριέρα 30 ετών. Μαθαίνουμε πως και οι δύο στέλνουν ευχές και μηνύματα στην καρναβαλική συντροφιά του 94.
