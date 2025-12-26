Back to Top
Θρίλερ στις Σέρρες: Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής

Ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του μόνο με το smartwatch του

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων Σερρών, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thestival.gr, η επιχείρηση επικεντρώνεται τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημά του σε δύσβατα σημεία του Μπέλες, περιοχή που γνώριζε καλά, τόσο ως πυροσβέστης όσο και ως περιπατητής. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τη χρήση drones, ωστόσο αναμένεται σήμερα να καταγραφούν καθαρές εικόνες.

Στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα αναζήτησης συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με drones και οχήματα 4x4, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ο 45χρονος είχε φύγει από το σπίτι του χωρίς κινητό και τραπεζικές κάρτες, φορώντας μόνο το smartwatch του, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες. Η οικογένειά του, οι συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία ζουν ώρες αγωνίας για έναν άνθρωπο που χαρακτηρίζεται υπόδειγμα πυροσβέστη και αφοσιωμένος οικογενειάρχης

