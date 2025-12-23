Ο “Πιο Αδύναμος Κρίκος” επιστρέφει - Ποια θα είναι η παρουσιάστρια

Το OPEN φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ.

Επιβεβαιώνοντας τις διαρροές που είχαν δημοσιευτεί το προηγούμενο διάστημα, το κανάλι ανακοινώνει πως στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, που με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι. Με τη δική της δυναμική, ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικός!

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος».

Οι συμμετοχές άνοιξαν, και μπορείς να διεκδικήσεις το έπαθλο του παιχνιδιού και να κερδίσεις μέχρι και 10.000 ευρώ!

Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tvopen.gr/adinamoskrikos, ή τηλεφωνικά στο 211 1900750.