Δημοσιογράφος της Vogue επιτίθεται στη Μπριζίτ Μπαρντό μετά τον θάνατό της

Η Μπριζίτ Μπαρντό , η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο, τη μόδα και τη φιλοζωική δράση.

Ωστόσο, μετά τον θάνατό της, ξέσπασε σάλος, έπειτα από άρθρο δημοσιογράφου της Vogue , η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «queer», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση θαυμαστών της Μπαρντό, που υπήρξε θρύλος του γαλλικού σινεμά και μία από τις πιο ποθητές γυναίκες όλων των εποχών.

Η δημοσιογράφος Έμμα Σπέκτερ, σε εκτενές κείμενό της στο περιοδικό, υποστήριξε ότι η διαχρονική ομορφιά και ο μύθος της Μπριζίτ Μπαρντό δεν θα πρέπει να «επισκιάζουν την ασχήμια της ισλαμοφοβίας, του σεξισμού και της απολογίας της άκρας Δεξιάς», κάνοντας λόγο για «απροκάλυπτα μισαλλόδοξες» απόψεις που, όπως σημείωσε, συνόδευσαν τη δημόσια πορεία της ηθοποιού.

Η αρθρογράφος, η οποία έχει επίσης γράψει βιβλίο για την υπερφαγία και το να είναι κανείς «παχύς» – κατηγόρησε την Μπριζίτ Μπαρντό ότι ενσάρκωνε μια εικόνα «ωμού ρατσισμού».

«Αντί να περιορίσουμε το πένθος μας στο να κοιτάμε με νοσταλγία παλιές φωτογραφίες μιας Μπαρντό με φουσκωτά μαλλιά και μπικίνι και να ακούμε το “Bonnie and Clyde” σε επανάληψη, ας θέσουμε στον εαυτό μας τα δύσκολα ερωτήματα για το πώς η ενσάρκωση από τη Μπαρντό του υποτιθέμενα “τέλειου” προτύπου της λευκής γυναίκας βασίστηκε στη συστημική περιθωριοποίηση και στον απροκάλυπτο ρατσισμό» σημειώνει κλείνοντας το άρθρο της.

Έξαλλοι οι θαυμαστές της Μπαρντό

Η αντίδραση των θαυμαστών της Μπριζίτ Μπαρντό ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η Vogue να κατεβάσει την ανάρτηση στο Χ που παρέπεμπε στο άρθρο της Έμμα Σπέκτερ.

Πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να μοιραστούν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μπαρντό αντιπαραβάλλοντας εικόνες της δημοσιογράφου ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν μπορούσαν να κρύψουν την οργή τους για την επίθεσή της μετά τον θάνατο της εμβληματικής ηθοποιού.