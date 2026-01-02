Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας: Ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του 2025

2025. Ένας χρόνος ακόμα, μεστός δραστηριοτήτων και ενδεικτικός για τη δημιουργική πορεία της « Πολυφωνικής». 42 χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς στον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, τη Χορωδιακή, Ορχηστρική και Θεατρική πράξη.

Συνεχίζοντας το πολιτιστικό του έργο, ο Οργανισμός της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», έκλεισε τη δραστηριότητα του, με 106 συναυλιακές συμμετοχές και παραστάσεις όχι μόνον τοπικά, αλλά και σε άλλες πόλεις της επικράτειας.



Δέκα σημαντικά γεγονότα, υπήρξαν καθοριστικά για την πορεία του 2025:

Η συμμετοχή και βράβευση με ασημένιο μετάλλιο της ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ, στο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναυπλίου,

η έναρξη του νέου θεσμού του Οργανισμού: «Αντηχήσεις», με τη συμμετοχή 7 τοπικών χορωδιών,

η αποκριάτικη μουσικοθεατρική παράσταση του ΩΔΕΙΟΥ: «Έχω απόψε ραντεβού», η εξαιρετική συναυλία της 10ετιας του Ωδείου, αλλά και η βραδιά Οπερέτας στο πλαίσιο του «Μώμου»,

Οι συναυλίες της ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ και του ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ «MUZICANTO», με το έργο «Καντάτα Ελευθερίας» του Χρήστου Λεοντή,

η φιλοξενία και συναυλία, της διάσημης Συμφωνικής Ορχήστρας του Πανεπιστημίου Princeton των ΗΠΑ,

Η παράσταση του ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: «Ο πόνος ξεκινάει πάντα από τα ονόματα», στα Τέμπη και: «Η μικρή μας Σμύρνη», από κοινού με την «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ»,

η συμμετοχή του ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΡΟΥ στην επιτιμοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου,

οι συναυλίες: «Ημέρες Επιταφίου» της ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ & ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ», στον Πύργο και στην Πάτρα,

η συναυλία του MUZICANTO για τη «Μέριμνα»,

αλλά και οι συναυλίες του ΩΔΕΙΟΥ, της ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ και του Γ.Φ.Σ «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» στην Έδεσσα, Ναύπλιο, Φλώρινα, Κηφισιά, Πύργο και Πάρο.

Ιδιαίτερο γεγονός όμως και κορωνίδα των συναυλιακών εκδηλώσεων της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», ήταν το ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ 2025, 20 και 21 Δεκεμβρίου στο κατάμεστο «Συνεδριακό» του Πανεπιστημίου, με 400 ερμηνευτές, του κυριότερου συναυλιακού θεσμού της πόλης και εκ των μεγαλύτερων εορταστικών συναυλιών της χώρας.

Ναυαρχίδα της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Οργανισμού για το 2025, ήταν το ΩΔΕΙΟ του Οργανισμού (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος, Διοικητική Διεύθυνση: Έφη Καββαδία), που πραγματοποίησε 19 συναυλίες, αποδεικνύοντας το εξαιρετικό επίπεδο των σπουδών, αλλά και το σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο, που προσφέρουν οι καταξιωμένοι καθηγητές του Ωδείου. Σημαντικές παρουσιάσεις: «Έχω απόψε ραντεβού» (στο πλαίσιο της Πατρινής Αποκριάς), η βραδιά Ελληνικής Οπερέτας (στο πλαίσιο του «Μώμου», που οργάνωσε το ερασιτεχνικό σχήμα «Ρεφενέ»), η συναυλία: «40 χρόνια μετά» για τον Βασίλη Τσιτσάνη, στον Πύργο, αλλά και η υψηλού επιπέδου συναυλία, των 10 χρόνων του Ωδείου, με συντελεστές καθηγητές του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», που απετέλεσαν παραγωγές του Ωδείου του Οργανισμού.

Η 35μελής ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Μαριαλένα Μπόκαρη, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά), πραγματοποίησε 5 συναυλίες συμμετέχοντας σε κορυφαίες συναυλίες του Οργανισμού, της ΚΕΔΗΠ και στη μουσική παράσταση: «Τα μαγικά μαξιλάρια» του 11ου Δημ. Σχολείου.

Η 50μελής ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά), έδωσε 7 συναυλίες, με κορυφαία τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Ναυπλίου, στις «Αντηχήσεις», αλλά και στην ολοκλήρωση της σημαντικής ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης του έργου «Αve Maria», του συμπολίτη συνθέτη, Χάρη Πεγιάζη.

Η 25μελής ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά), είχε συμμετοχή με 9 συναυλίες, με σημαντικότερες, τη συμμετοχή και βράβευση της, στο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναυπλίου, την ερμηνεία της: «Καντάτας Ελευθερίας» του Χρήστου Λεοντή και την παρουσία της στις «Αντηχήσεις».

Η 70μελής ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός, πιάνο: Λούση Χριστοδούλου), πραγματοποίησε 7 συναυλίες, μεταξύ των οποίων σε Φεστιβάλ, στην Κηφισιά και στην Έδεσσα, αλλά και στο αρχαίο Θέατρο της Αιγείρας, στο πλαίσιο των «Οινοξενείων».

Ο 30μελής ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (Διεύθυνση: Γιάννης Κόττορος), είχε 4 συναυλίες με σημαντικότερη, τη συμμετοχή του στη συναυλία θρησκευτικής μουσικής στον Ι.Ν. Παντανάσσης, αλλά και στην επιτιμοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου.

Το 50μελές ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» (Διεύθυνση: Αλμπένα Πενκόβα, πιάνο: Λούση Χριστοδούλου), είχε 6 συναυλίες, μεταξύ των άλλων, στα Φεστιβάλ: Φλώρινας, Πάρου και Κηφισιάς.

Η 45μελής ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος), πραγματοποίησε 7 συναυλιακές εμφανίσεις, με κυριότερες την παρουσία της στις Καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων και σε Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, από κοινού με τη ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ.

Το 50μελές (ανήλικοι και ενήλικες) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ του Οργανισμού (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου), με σημαντική δραστηριότητα στα θεατρικά δρώμενα της πόλης, πραγματοποίησε 14 παραστάσεις με τα έργα: «Οι μύτες το’ σκασαν» και «Σε τρελό πανικό! Δένδρα- Ψάρια χτυπούν συναγερμό» (Παιδικές παραστάσεις), την κοινωνική επιθεώρηση: «Το αυγό και ο τοίχος», την παράσταση: «Ο πόνος ξεκινάει πάντα από τα ονόματα» (αφιέρωμα στα Τέμπη), αλλά και την εξαιρετική παράσταση: «Η μικρή μας Σμύρνη» με τη συμμετοχή της «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑΣ». Όλα τα έργα, ήταν σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Καλλιμάνη.

Το 8μελές ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ «MUZICANTO» (Διεύθυνση: Γιώργος Παπαγεωργίου), είχε 11 συμμετοχές, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε, η συναυλία για τα παιδιά της «Μέριμνας», η παρουσία του στο φετινό Φόρουμ Ανάπτυξης, πλέον των συνεργασιών του με την ΝΕΑΝΙΚΗ και τη ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ του Οργανισμού.

Η 35μελής ΟΡΧΗΣΤΡΑ & ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ» (Διεύθυνση: Γιάννης Παναγιωτόπουλος), πραγματοποίησε 5 συναυλίες, με σημαντικότερες, τη συναυλία: «Ημέρες Επιταφίου» στην Πάτρα και τον Πύργο και τη συνεργασία της, με το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ του Οργανισμού, στο έργο: «Η μικρή μας Σμύρνη».



Τέλος, στο πλαίσιο του Οργανισμού, πραγματοποιήθηκαν 11 παρουσιάσεις- εκδηλώσεις, φυσικές και διαδικτυακές, σε τηλεοπτικά κανάλια, στη συνέλευση της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών, υλοποιήθηκε η έναρξη του θεσμού «Αντηχήσεις» και η φιλοξενία και συναυλία της διάσημης Συμφωνικής Ορχήστρας του Πανεπιστημίου Princeton των ΗΠΑ, συμμετέχοντας και σε άλλα πολιτιστικά γεγονότα.



Κορύφωση των συναυλιακών γεγονότων του Οργανισμού ασφαλώς και ήταν το «Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο 2025», με τη συμμετοχή των επιφανών σολίστ, Βασιλικής Καραγιάννη (σοπράνο κολορατούρα) και Τάσου Αποστόλου (βαθύφωνος), της Συμφωνικής Ορχήστρας του Οργανισμού: «SINFONICA» (Διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός, εξάρχουσα: Μαρία Γούτου), της ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ, της ΝΕΑΝΙΚΗΣ, της ΜΙΚΤΗΣ και της mezzo soprano, Μαριλένας Νησίδη, του Γ.Φ.Σ «ΕΜΜΕΛΕΙΑ», της ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, του ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ «MUZICANTO» της ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ & ΧΟΡΩΔΙΑΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ», της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΟΡΟΥ/DANCE A, της Ελένης Μπαλαφούτη, αλλά και της Σχολής Χορού TANGUERA DANCE ACADEMY της Ιωάννας Ανδρικοπούλου.



Ένας χρόνος πλήθους δραστηριοτήτων, που αναδεικνύει το πολυσχιδές έργο της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ». Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος, Γιάννης Κόττορος, μέλη: Γιώργος Σταματόπουλος, Παναγιώτης Αρκαδιανός, Αρετούσα Νικολοπούλου, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Γιάννης Αλεξόπουλος, Αλμπένα Πενκόβα) και η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Οργανισμού (Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Μο Σταύρος Σολωμός, Αν/τρια Καλ/κή Δ/ντρια, Έφη Καββαδία), σχεδιάζουν τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του 2026 με πολλά σημαντικά καλλιτεχνικά γεγονότα και συμμετοχές.