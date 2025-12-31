Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Ας παίξουμε την Άκαρδη Μάγισσα» συνεχίζεται από 2/1 και μετά

Η παραγωγή του «Σκηνικού» παρουσιάζει την παιδική παράσταση «Ας παίξουμε την Άκαρδη Μάγισσα» σε σκηνοθεσία Γιώργου Μποτώνη.

Η παράσταση, που ξεκίνησε στις 8 Νοεμβρίου 2025 στο θέατρο Γραμμές Τέχνης, στην Πάτρα αφηγείται μια ιστορία για την αξία της οικογένειας, την ελευθερία και την αληθινή αγάπη, ενώ παράλληλα ενισχύει τη φαντασία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Η Ιστορία της Άκαρδης Μάγισσας

Τι γίνεται όταν τα παιδιά βρίσκονται χωρίς ρεύμα; Τα τάμπλετ και τα κινητά κλείνουν και τότε αποφασίζουν να παίξουν μια ιστορία. Μοιράζουν ρόλους, στήνουν σκηνικά από τη φαντασία τους και βουτούν στον κόσμο του παραμυθιού. Έτσι γεννιέται η ιστορία της Άκαρδης Μάγισσας: η Ενόη, σκληρή και άπληστη από τον πόνο του παρελθόντος, προσπαθεί να επιβάλει στην κόρη της, την Αυγή, τον δικό της σκοτεινό κόσμο. Η Αυγή όμως, γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη, αναζητά έναν διαφορετικό δρόμο. Στο ταξίδι της θα συναντήσει τον Αρείωνα, έναν νέο που κρατά μέσα του τη λάμψη μιας άλλης, φωτεινής μαγείας. Μαζί θα περάσουν δοκιμασίες, θα αντικρίσουν έναν Δράκο που τους φέρνει αντιμέτωπους με τους φόβους τους και θα συναντήσουν μια Νεράιδα, που θα αποκαλύψει πως η αγάπη είναι η μόνη δύναμη ικανή να γιατρέψει τον πόνο. Μια τρυφερή και διασκεδαστική περιπέτεια γεμάτη τραγούδια, χιούμορ και μαγικές ανατροπές.

Το εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων στο θέατρο Γραμμές Τέχνης, Μαιζώνος 271, στην Πάτρα συνεχίζεται ως εξής:

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, 17:00

Σάββατο 3 Ιανουαρίου, 17:00

Κυριακή 4 Ιανουαρίου, 12:00 το μεσημέρι.

Τιμές Εισιτηρίων: 10 ευρώ γενική είσοδος | 8 ευρώ παιδικό.

Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Κρατήσεις: 6946097298

Προπώληση: Γωνιά του Βιβλίου (Αγίου Νικολάου 32).

Συντελεστές παράστασης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μποτώνης

Κείμενο: Φραντζέσκα Πολλάτου

Πρωτότυπη Μουσική: Νίκος Βαμβακάς

Σκηνικά - Κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

Κατασκευή Σκηνικών: Νίκος Μουχαμπέτ

Ραφή Κοστουμιών: Ελπίδα (ΜODA EL)

Παίζουν οι Ηθοποιοί: Δημήτρης Χουρδούμης, Κυριακή Δρίτσα, Φραντζέσκα Πολλάτου.