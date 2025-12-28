Πάτρα: «Μόνο Σπίτι, Κρεβάτι και εκκλησία» με την Νικολέττα Βλαβιανού στο Επίκεντρο+

Η Νικολέτα Βλαβιανού επιστρέφει στην Πάτρα στο θέατρο Επίκεντρο+ στις 9 και 10 Ιανουαρίου με την νέα της παράσταση “Μόνο σπίτι, κρεβάτι και εκκλησία” του Ντάριο Φο.

Στην παράσταση παρουσιάζεται ένας μονόλογος γραμμένος το 1977 από τον Ντάριο Φο και τη Φράνκα Ράμε. Ένα έργο-ορόσημο που συνεχίζει να διατηρεί τον κοινωνικό αντίκτυπο και την κωμική του δύναμη. Με τη Νικολέττα Βλαβιανού στις 9 & 10 Ιανουαρίου 2026 στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+ στην Πάτρα.

Μια ξεκαρδιστική, σπιρτόζα γυναίκα αφηγείται την καθημερινότητά της και την σχέση της με τον σύζυγό, τον γιό, τον εραστή και τον ...κουνιάδο !!!

Με την αφήγηση της ξεδιπλώνει με αστείρευτο χιούμορ, το κουβάρι της ζωής της ως μάνα, ερωμένη, νοικοκυρκά... μια ιστορία γοητευτική, κωμική μα και συγκινητική...

Ακριβώς όπως η ζωή κάθε γυναίκας σήμερα !!!!

«Μόνο Σπίτι, Κρεβάτι κ' εκκλησία»

Ο «δάσκαλος» της κοινωνικοπολιτικής κωμωδίας Ντάριο Φο μαζί με την μούσα του Φράνκα Ράμε έχουν καταφέρει να δώσουν, μέσα από την κωμικό-γκροτέσκα ματιά τους, ένα αριστούργημα στο διεθνές ρεπερτόριο.

Με βαθιά γνώση της γυναικείας ψυχολογίας πετυχαίνουν να δημιουργήσουν ένα έργο που αν και σε προβληματίζει συγχρόνως σε διασκεδάζει !!!!

Λίγα λόγια για την πλοκή

«Μια γυναίκα μόνη»

Είναι η στερεοτυπική νοικοκυρά, η σύζυγος ενός άνδρα που της προσφέρει τα πάντα, πλυντήριο, ψυγείο σίδερο ατμού κλπ

Μόνη στο σπίτι όλη μέρα με ένα κουνιάδο σεξομανή, έναν ματάκια απο απέναντι και ένα ανώμαλο φαρσέρ στο τηλέφωνο ασφυκτιά ....

Πιάνοντας κουβέντα με την γειτόνισα θα μας αφηγηθεί μία ερωτική ιστορία... ανείπωτα... συναρπαστική.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ντάριο Φο / Φράνκα Ράμε

Μετάφραση: Αχιλλέας Καλαμάρας

Απόδοση και δραματουργική επεξεργασία: Νικολέτα Βλαβιανού

Ερμηνεία: Νικολέτα Βλαβιανού

Σκηνοθεσία: Νικολέτα Βλαβιανού και Μόνικα Κολολοκοτρώνη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαργαρίτα Τρίφτη

Ενδυματολογια: Δάφνη Τσακωτά

Κίνηση Μόνικα Κολοκοτρώνη

Εικαστική Επιμέλεια / Σκηνικά: Βασίλης Θεός

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση

Social Media: Eλένη Βαζάκα

Φωτογράφιση, Σχεδιασμός Φωτισμών: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Γραφιστική Επιμέλεια: Δανάη Παππά

Μουσική Επιμέλεια: Βασίλης Κωνσταντουλάκης

Τρέιλερ Παράστασης: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Photo Styling: Βασίλης Θεός

Βοηθός Σκηνής: Ιπποκράτης Κτιστάκης



Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 16 ευρώ - μειωμένο 13 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ, άνω των 65)

Ομαδικό εισιτήριο άνω των 30 ατόμων για συλλόγους 10 ευρώ (απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση).

Προπώληση: Ticketservices

Link: https://www.ticketservices.gr/event/mono-spiti-krevati-kai-ekklisia-patra/

Πληροφορίες - κρατήσεις: 2610 46 10 50