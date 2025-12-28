Θεατρική έξοδος για την παράσταση «Νίκος Ξυλούρης- Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» με τον Σύλλογο Κεφαλλήνων & Ιθακησίων και την Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων & Ιθακησίων και η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας διοργανώνουν θεατρική έξοδο για την παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο ΗΒΗ.

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων & Ιθακησίων και η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας πάνε θέατρο :

«ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ – Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων & Ιθακησίων και η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας, σε συνεργασία με την Ιόνιο Βιβλιοθήκη Αιγίου, διοργανώνουν θεατρική έξοδο για την παρακολούθηση της σπουδαίας παράστασης «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», που παρουσιάζεται στο Θέατρο ΗΒΗ.

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν, για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή, τη ζωή και το έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες, ενός διαχρονικού συμβόλου ήθους, αντίστασης και πολιτισμού: του Νίκου Ξυλούρη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ το κείμενο ανήκει στη φιλόλογο και συγγραφέα Ζαχαρένια Πετράκη, βασισμένο σε πολυετή έρευνα και πλούσιο αρχειακό υλικό.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» ζωντανεύει θεατρικά μέσα από μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αφήγηση, αδημοσίευτες φωτογραφίες και πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα, προσφέροντας στο κοινό μια βαθιά βιωματική και συγκινητική εμπειρία.

Η παράσταση ακολουθεί τη διαδρομή του «Αηδονιού της Κρήτης» από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής, έως τις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του ’70 και την κορύφωση της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σημαντικές καλλιτεχνικές συνεργασίες του, με κορυφαία εκείνη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, καθώς και στη συμβολή του Γιάννη Μαρκόπουλου και των «Ριζίτικων», που ανέδειξαν το τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστεριά» σε σύμβολο αντίστασης.

Τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη ακούγονται σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ερμηνευμένα από σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του καλλιτέχνη και θεματοφύλακας της μνήμης του, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του κειμένου.

Στη σκηνή αναβιώνουν σημαντικές προσωπικότητες της καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής του τόπου, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής κ.ά.

Αφηγείται και ερμηνεύει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Παίζουν (αλφαβητικά): Μιχάλης Αεράκης, Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Γιάννης Μαθές, Ελευθερία Πάλλα, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γιώργος Φλωράτος.

Μια συγκινητική πολιτιστική διαδρομή στη ζωή και το έργο ενός εμβληματικού δημιουργού.

Μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσουμε τον Νίκο Ξυλούρη, τον «Αρχάγγελο της Κρήτης», μέσα από μια παράσταση υψηλής αισθητικής που αγγίζει βαθιά τον θεατή.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου

Δήλωση συμμετοχής έως: 20 Ιανουαρίου

Τηλέφωνο πληροφοριών: 693 781 2816

Κόστος συμμετοχής:

• 40€ – Μεταφορά με πούλμαν + Ε θέση

• 50€ – Μεταφορά με πούλμαν + Γ θέση

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την μαγεία και να γνωρίσετε την ψυχή ενός καλλιτέχνη που σημάδεψε τον ελληνικό πολιτισμό.