Έως 31/12/2025 η κατάθεση υποψηφιοτήτων και των σατιρικού δρώμενων για τον Μώμο 2026

Μέχρι και την τελευταία μέρα του έτους, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 οι ερασιτεχνικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για να συμμετάσχουν στο 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών θιάσων “ Μώμος Ο Πατρεύς” με θέμα "Το Τσίρκο" που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Ιανουαρίου στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, με αποστολή του δικού τους νούμερου (σατιρικού δρώμενου).

Όπως σημειώνει το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας Ρεφενέ που διοργανώνει μαζί με την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας το φεστιβάλ:

«Αδέλφια ερασιτέχνες!

Το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας

Ερασιτεχνικών θιάσων

“Μώμος ο Πατρεύς”

έχει θέμα για το 2026 “ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ”

Στείλτε το δικό σας νούμερο λοιπόν

(σατιρικό δρώμενο ελεύθερης θεματολογίας)

μέχρι 31/12/2025 στη διεύθυνση:

[email protected]

για να λάβετε μέρος

το διήμερο 30,31 Ιανουαρίου 2026

στο ετήσιο υπερθέαμα,

του Ερασιτεχνικού Θεάτρου

αποτέλεσμα συνεργασίας 12 ομάδων!

Με το καλό, να βρεθούμε,

και να γελάσουμε πάλι

κατάμουτρα στη μιζέρια και τη σοβαροφάνεια».