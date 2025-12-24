Νέο παραμύθι από τη Πατρινή συγγραφέα Μαρία Ντόβα: «Η παγωμένη βασίλισσα της Νυμφάλης»

Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί το νέο παραμύθι της Πατρινής συγγραφέα Μαρίας Ντόβα, με τίτλο «Η παγωμένη βασίλισσα της Νυμφάλης», από τις Εκδόσεις «Συμπαντικές διαδρομές».

Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία της βασίλισσας Φιλαρέτης, της οποίας η καρδιά παγώνει όταν η μαγική χώρα της Νυμφάλης βυθίζεται στο σκοτάδι εξαιτίας της ζήλιας μιας συμβούλου. Μόνο η αγάπη και η συγχώρεση ενός μικρού αγοριού, που δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στο καλό, μπορούν να σπάσουν το ξόρκι και να επαναφέρουν το φως.

«Το πιο δυνατό όπλο του ανθρώπου δεν είναι η δύναμη, η εξουσία, ούτε τα μάγια αλλά η καθαρότητα της καρδιάς», σημειώνει η συγγραφέας, υπογραμμίζοντας το κεντρικό μήνυμα του έργου της.

Η Μαρία Ντόβα είναι φιλόλογος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Αρχαίο Θέατρο. Ζει και εργάζεται στην Πάτρα, ενώ έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο ακόμη παραμύθια, «Ο Βιολιστής και το μαγεμένο δάσος» και «Δύο αόρατες φίλες». Στη συγγραφή της συνδυάζει τη φαντασία με διαχρονικά μηνύματα ανθρωπιάς, φιλίας και αγάπης.

Το νέο της έργο απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους αναγνώστες και αναδεικνύει τη δύναμη της συγχώρεσης και την ελπίδα που γεννιέται ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές.