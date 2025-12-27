Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 29/12/2025 έως 3/01/2026

Εκθέσεις, δράσεις για παιδιά και εορταστικές εκδηλώσεις πρωταγωνιστούν αυτήν την εβδομάδα στο Πολύεδρο

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 29/12/2025 - 3 Ιανουαρίου 2026.

 

Συνεχίζεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.

Κυριακή 28/12 έως και Δευτέρα 5: Μικρές εκθέσεις με αντικείμενα τέχνης, κεραμικά, συλλεκτικά βιβλία, κοσμήματα, κεριά, στο βιβλιοπωλείο, στο μαγαζί, στη γκαλερί και σε όλους τους χώρους του Πολύεδρου

Δευτέρα 29 (8 μ.μ.): Εορταστική βραδιά με τους Κανταδόρους και τη χορωδία «SANTA MAURA» του συλλόγου Λευκαδίων Πάτρας Διεύθυνση: Δήμητρα Αψομώτου.

Τετάρτη 31 (3 μ.μ.): Και όπως κάθε χρόνο παραμονή Πρωτοχρονιάς σας περιμένουμε στην κοπή της πίτας με μουσικές και δώρα, για να καλωσορίσουμε τη νέα χρονιά με φίλους, αναγνώστες, συγγραφείς και καλλιτέχνες!

Σάββατο 3 (10:30-12:30): Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

