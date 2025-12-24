Πάτρα: Ταινίες, συναυλίες, θέατρο Σκιών και θεατροπαιχνίδια για τα Χριστούγεννα

Οι προβολές παιδικών ταινιών, οι συναυλίες, οι παραστάσεις θεάτρου Σκιών και τα θεατροπαιδαγωγικά παιχνίδια, κυριαρχούν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για το διάστημα από το Σάββατο 27 έως και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 27 ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι εκδηλώσεις του τετραημέρου διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – ώρα 19.00

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ - Χωρίς οικογένεια (Rémi sans famille)

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου – ώρα 19.00

53Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ – Ο μικρός Νικόλας (Τι περιμένουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι;)

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου – ώρα 11.00

Γεροκωστοπούλου & Ρήγα Φεραίου

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ – ώρα 17.00

Νέο Δημαρχείο Πάτρας – «Χριστούγεννα στο παραπέντε»

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ – ώρα 18.00

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

«Τα ονειρεμένα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη»

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ – ώρα 21.00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

Περιλαμβάνει έργα του Κυριάκου Σφέτσα, γραμμένα για την Ορχήστρα και Αργεντίνικα τανγκο.

- Η συναυλία είναι sold out

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου – ώρα 11.00

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών – ώρα 12.00

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ