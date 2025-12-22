Οι The Italian Tenors live στο Θέατρο Πάνθεον

Μετά από την sold out συναυλία τους το 2024, οι The Italian Tenors επιστρέφουν στην Πάτρα στο θέατρο «Πανθέον» στη Δημ. Γούναρη 34 και Κανακάρη την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 (δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων), με την παράσταση A Touch of Christmas, δίνοντας μια ιδιαίτερη μουσική πινελιά στο εορταστικό πνεύμα των ημερών -της πιο ωραίας εποχής του χρόνου, που είναι τα Χριστούγεννα.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο παγκόσμιες επιτυχίες, ιταλική μουσική, γνώστες και αγαπημένες άριες, αλλά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε παράστασή τους αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία για το κοινό, καθώς οι τρεις Ιταλοί Τενόροι επιδιώκουν τη διάδραση μαζί του, με πολύ χιούμορ.

Τρεις Ιταλοί Τενόροι, οι Luca Sala, Bruno Almeida και Evans Tonon, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, μας προσφέρουν ένα μοναδικό μουσικό γεγονός, που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας και τη φωνητική δύναμη των ερμηνευτών, που συναρπάζει το κοινό. Στο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τις γνωστές και αγαπημένες επιτυχίες τους και διασκευές, καθώς και καινούργια τραγούδια, με μία έκπληξη: --ένα γνωστό ελληνικό τραγούδι που το ερμηνεύουν στα ελληνικά!

Τα επιλεγμένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και η ρομαντική ατμόσφαιρα, υπό το εορταστικό φως των εκατοντάδων κεριών, υπόσχονται μία ζεστή και χαρούμενη βραδιά στο πνεύμα της μαγείας των Χριστουγέννων.

Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη…

Ζήστε μαζί με τους The Italian Tenors ένα γιορτινό ταξίδι μέσα στη μαγεία και τη ζεστασιά των Χριστουγέννων.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 με ώρα έναρξης 21:00.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

50€ Διακεκριμένη Ζώνη,

40€ Α Ζώνη,

35€ Β Ζώνη,

20€ Γ Ζώνη.

Εισιτήρια προπωλούνται στο ticketservices.gr & στο ταμείο του θεάτρου Πάνθεον.