Έναρξη νέας μουσικής χρονιάς της Πολυφωνικής Χορωδίας Αιγιαλείας

ΗΠολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας και ο Σύλλογος Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Αιγιαλείας ανακοινώνουν την έναρξη της νέας μουσικής χρονιάς με πρόβες ανοιχτές σε όλους τους φίλους του τραγουδιού.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Αιγιαλείας και η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας υποδέχονται τον νέο χρόνο με αισιοδοξία, δημιουργικότητα και αγάπη για το χορωδιακό τραγούδι και ανακοινώνουν την έναρξη της νέας μουσικής χρονιάς την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 5:00 μ.μ.

Οι πρόβες της χορωδίας θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή 5:00 – 7:00 μ.μ., και είναι ανοιχτές σε φίλες και φίλους από όλη την Αιγιάλεια και την Πάτρα. Αν αγαπάτε το τραγούδι είτε απλώς θέλετε να περάσετε όμορφες στιγμές τραγουδώντας μέσα σε μια ζεστή μουσική παρέα, σας περιμένουμε!

Δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη μουσική ή χορωδιακή εμπειρία.

Η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας είναι μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται πολλά χρόνια την αγάπη τους για τη μουσική, σε κλίμα συνεργασίας, καλής διάθεσης και επικοινωνίας.

Όσοι το επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν τις πρόβες, να γνωρίσουν τη Χορωδία από κοντά και αν το θελήσουν, να γίνουν μέλη της.

Το ρεπερτόριο της χορωδίας περιλαμβάνει έργα Ελλήνων συνθετών, λαϊκό και έντεχνο τραγούδι, παραδοσιακά τραγούδια και αγαπημένες καντάδες.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι τη διεύθυνση της Χορωδίας αναλαμβάνει η Κατερίνα Πολυμενάκου, καθηγήτρια φωνητικής και μαέστρος, με σημαντική μουσική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στη διεύθυνση χορωδιών.

Από το 2011 διευθύνει το φωνητικό σύνολο VOCAL στην Πάτρα, με το οποίο έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε πανελλήνιους και διεθνείς χορωδιακούς διαγωνισμούς. Παράλληλα, εργάζεται ως μόνιμη καθηγήτρια μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων, η Χορωδία θα συνεχίσει τη διαδρομή της με μουσική έκφραση, δημιουργικότητα και ισχυρό ομαδικό πνεύμα.

Πληροφορίες

• Ημέρα & ώρα: Κάθε Κυριακή, 5:00 – 7:00 μ.μ.

• Έναρξη: Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

• Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων Ιονίου Βιβλιοθήκης, Ανδρονοπούλου 12, Αίγιο (πίσω από τη Φανερωμένη)

• Επικοινωνία: 693 781 2816 & 698 446 3722

Αν αγαπάς το τραγούδι και θέλεις να γίνεις μέρος μιας ζωντανής μουσική παρέας, η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας σε περιμένει!