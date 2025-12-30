Πάτρα: Η καλοσύνη του κόσμου - Χριστουγεννιάτικη ιστορία για μικρούς και μεγάλους

Τελευταία παράσταση για την Χριστουγεννιάτικη ιστορία «Η καλοσύνη του κόσμου» του Κώστα Νταλιάνη σε σκηνοθεσία Ιωάννη Αναστασόπουλου είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 5 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο+ στη Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα.

Σημείωμα για τους μικρούς:

Ένα παιδί με ένα κρανάκι, τρεις καλοί φίλοι, μία αυστηρή δασκάλα, πολλοί γονείς και φυσικά ένας Άγιος Βασίλης...

Ένα παιδί με ένα κρανάκι και πολλή φαντασία, που κάθε φορά που το φοράει μεταφέρεται σε κόσμους πειρατών και βασιλιάδων, ιπποτών και τεράτων, σε κόσμους φωτεινούς αλλά και σκοτεινούς.

Ένα παιδί με ένα κρανάκι αντιμέτωπο με σαράντα παροιμίες και ένα μεγάλο δίλημμα:

«να είμαι καλό παιδί ή να πάρω δώρο φέτος;».

Σημείωμα για τους μεγάλους:

Μια παράσταση που φέρνει μικρούς και μεγάλους αντιμέτωπους με την εσφαλμένη εντύπωση ότι αυτοσκοπός της καλοσύνης είναι η ανταμοιβή. “Αν είσαι καλό παιδί θα πάρεις δώρο”.

Μια παράσταση με πυρηνικό θέμα την σύγκρουση ανάμεσα στην ανιδιοτελή και την ανταλλακτική καλοσύνη... Η παράσταση προωθεί τη φαντασία, σαν διέξοδο στην πίεση που νιώθουν τα παιδιά, όταν οι μεγάλοι κάνουν προβολή των σχέσεών τους σε αυτά.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Κώστας Νταλιάνης

Σκηνοθεσία - Φωτισμοί: Ιωάννης Αναστασόπουλος

Παίζουν: Νεφεντίνα Μοσχόβου, Τριαντάφυλλος Κωνσταντινάκος, Χρήστος Βασιλόπουλος

Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος: Μαρία Βασιλάκη

Video art: Ηλίας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή: Επίκεντρο+ 2025

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

Παράσταση Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 5 μ.μ.

Γενική είσοδος: 10 ευρώ.