Το 2025 πήρε μαζί του και την Βρετανή ηθοποιό Πολίν Κόλινς, την αξέχαστη "Σίρλει Βαλεντάιν"

Μία από τις καλλιτεχνικές απώλειες του 2025 που φτάνει στο τέλος του ήταν και της Αγγλίδας ηθοποιού Pauline Collins, η οποία είχε παίξει στον κινηματογράφο την Shirley Valentine, και μάλιστα προτάθηκε για το ρόλο της αυτό για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου το 1990. Η Κόλινς έφυγε από τη ζωή στα 85 της χρόνια στις 5 Νοεμβρίου 2025.

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» είχε γυριστεί στη Μύκονο & αποτέλεσε την πιο γνωστή & επιτυχημένη ταινία της συμπαθούς Πολίν Κόλινς. «Μακάρι περισσότεροι σκηνοθέτες να είχαν καταφέρει να αξιοποιήσουν τη ζεστή και έντονη γοητεία της» έγραψε ο Peter Bradshaw για την απώλεια της ηθοποιού στην εφημερίδα Τhe Guardian.

H ηρωίδα Shirley Valentine ήταν μία σχεδόν μεσήλικη Βρετανίδα νοικοκυρά από το Liverpool που κουρασμένη από τη συμπεριφορά του συζύγου της (τον είχε υποδυθεί ο Bernard Hill) και του περιβάλλοντος της πόλης και γειτονιάς της, πηγαίνει στην Ελλάδα για διακοπές και εκεί ερωτεύεται έναν ντόπιο ταβερνιάρη (Tom Conti) και ξαναβρίσκει τον εαυτό της.

Η Κόλινς πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, σε γηροκομείο στο Highgate, βόρεια του Λονδίνου, πάσχοντας από τη νόσο του Πάρκινσον για αρκετά χρόνια.

Είχε παντρευτεί τον συνάδελφό της ηθοποιό Τζον Άλντερτον, το 1969. Ο ρόλος της στην ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» του σκηνοθέτη Λούις Γκίλμπερτ, το 1989, εκτός από την υποψηφιότητα για Όσκαρ της χάρισε και ένα βραβείο Bafta της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας, καλύτερης ηθοποιού. Και αν σας φαίνεται ο τίτλος του έργου οικείος, είναι γιατί το όμορφο αυτό και τρυφερό έργο του Γουίλι Ράσελ το είχε ανεβάσει και η δική μας Αλίκη Βουγιουκλάκη με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο της στην οδό Αμερικής την περίοδο 1989-1990.

Να προσθέσουμε πως η Πολίν Κόλινς είχε πρωταγωνιστήσει στον πρώτο κύκλο της κωμικής σειράς του BBC, «The Liver Birds», αλλά δεν έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέχρι που πήρε έναν τακτικό ρόλο στην επιτυχημένη σειρά «Upstairs, Downstairs» το 1971.

Μπορείτε να δείτε εδώ τι είχε γράψει το bbc.com για την Pauline Collins.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ