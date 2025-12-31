Η ταινία "Ένα πράγμα με φτερά" από 8/1 στις Ελληνικές αίθουσες

Από την εταιρεία διανομής Weirdwave, βγαίνει στις 8 Ιανουαρίου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες, η ταινία με τίτλο "Ένα πράγμα με φτερά-Τhe Thing with Feathers" του Ντίλαν Σάουθερν, με τον εκπληκτικό Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στον ρόλο ενός πατέρα που πρέπει να διαχειριστεί τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του.

Όμως μετά την απώλειά της, μια παράξενη παρουσία αρχίζει να τον καταδιώκει από τις σκιερές εσοχές του διαμερίσματος που μοιράζεται με τους δύο μικρούς του γιους...

Η ταινία βασίζεται στο διάσημο μυθιστόρημα του Μαξ Πόρτερ "Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά".

Μία ταινία για την αγάπη, την πατρότητα, τη διαχείριση του πένθους και την αποδοχή του θανάτου, μέσω του θρήνου, ώστε να μην γίνει η θλίψη απόγνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Σάντανς στη Γιούτα και προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στο Διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου, όπου συζητήθηκε πολύ διεκδικώντας βραβείο για την δυνατή, οσκαρική ερμηνεία του βρετανού πρωταγωνιστή Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («Doctor Strange», «Η δύναμη του σκύλου», "Το παιχνίδι της μίμησης").

Το βιβλίο έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των «100 Καλύτερων Μυθιστορημάτων του Εικοστού Πρώτου Αιώνα» της Sunday Times.

Στις 4, 5 και 6 Ιανουαρίου 2026 (Κυριακή με Τρίτη, στις 19.45) θα πραγματοποιηθούν 3 previews της ταινίας στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ στην Αθήνα.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ένας πατέρας, χάνει αιφνίδια την σύζυγό του και προσπαθεί να μεγαλώσει μόνος τους δύο ανήλικους γιους του αλλά σταδιακά απομονώνεται από τον έξω κόσμο και η επαφή του με την πραγματικότητα καταρρέει. Καθώς βυθίζεται σε απόγνωση, μία σκοτεινή παρουσία στοιχειώνει τη ζωή του. Αυτό το μυστηριώδες πλάσμα, γνωστό ως «κοράκι», που φαινομενικά ζωντανεύει από τις σελίδες του έργου του ως δημιουργού κόμικς, εισβάλλει στο σπίτι και το μυαλό του, και κάθε βράδυ τον σφυροκοπά χωρίς έλεος. Tο πρωί όλα ξεκινούν από την αρχή…

Αποκύημα της φαντασίας; Ή ένα πραγματικό ον; Τo "Ένα πράγμα με φτερά" γίνεται στην πορεία κομμάτι της νέας ζωής του πατέρα και των παιδιών, καθοδηγώντας τους με την επιβλητική του παρουσία, να διαλέξουν: θλίψη ή απόγνωση; Και οδηγώντας τους τελικά προς τη νέα μορφή που πρέπει να πάρει η οικογένεια.

Μια ποιητική διερεύνηση του πένθους, της επιβίωσης και των δεσμών που ενώνουν την οικογένεια

H ταινία "Ένα πράγμα με φτερά" ξεκίνησε όταν ο σκηνοθέτης Ντίλαν Σάουθερν διάβασε το βιβλίο που, όπως λέει, τον συγκίνησε βαθιά, αλλά τον προβλημάτισε:

«Πώς μπορεί κανείς να πάρει μια ευρηματική νουβέλα για τη θλίψη, ιδωμένη μέσα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες (μία εκ των οποίων είναι ένα κοράκι!), ένα βιβλίο που είναι ταυτόχρονα σπαρακτικό, τρομακτικό και σκοτεινά αστείο, και να το μεταφέρει στην οθόνη με τρόπο που να μπορεί να προσελκύσει και να συγκινήσει τους σινεφίλ;»

Ήταν ένα βιβλίο που δεν ήξερε ότι χρειαζόταν.

«Μου επέτρεψε να δω τις δικές μου εμπειρίες πένθους και πένθους (καθώς και της γονεϊκότητας) με έναν τρόπο που ξεκλείδωσε πολλά πράγματα που κουβαλούσα μαζί μου για χρόνια. Είναι τραχύ, τρυφερό, βίαιο, αστείο, ευγενικό, για να μην αναφέρουμε γελοίο σε ορισμένα σημεία. Έμεινα έκπληκτος από τον τρόπο που αυτοί οι διαφορετικοί τόνοι συνδυάστηκαν για να επιτρέψουν την πρόσβαση σε γνήσιες ανθρώπινες αλήθειες με έναν τρόπο που δεν είχα ξαναζήσει.

Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να μας δείχνουν τη θλίψη ως μια «διαδικασία». Μας λένε στη γλώσσα της αυτοβοήθειας ότι πρέπει να περάσουμε το πένθος σε πέντε διακριτά στάδια, και τελικά να βγούμε από την άλλη πλευρά, θεραπευμένοι και ολοκληρωμένοι. Να ένα βιβλίο που απαντά σε αυτήν την τετριμμένη υπεραπλούστευση. Που διηγείται μια ιστορία που δεν προσπάθησε να «κρυφτεί» από την ωμή πραγματικότητα της θλίψης, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να είναι ελπιδοφόρα και εξαιρετικά διασκεδαστική».

*Η ταινία όταν βγει, θα έρθει ενδεχομένως για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ