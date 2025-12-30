Πάτρα: Preview προβολές του νέου φιλμ τρόμου "Primate"

Ειδικές Προβολές θα γίνουν το διήμερο 5-6/1/2026 στα Οptions Cinemas στη Βέσο Μάρε, της νέας ταινίας τρόμου με τίτλο PRIMATE, με θέμα τις τροπικές διακοπές μία παρέας φίλων που μετατρέπονται σε μία εφιαλτική ιστορία τρόμου και επιβίωσης.

Το φιλμ σε σκηνοθεσία του Άγγλου δημιουργού Johannes Roberts που συνυπογράφει & το σενάριο, βγαίνει κανονικά στις αίθουσες την Πέμπτη 8/1 σε διανομή της Feelgood. Παίζουν οι Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Gia Hunter, Victoria Wyant και ο 57χρονος κωφός Αμερικανός ηθοποιός Troy Kotsur, ο οποίος κέρδισε για την ταινία "CODA" (2021) το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β' ανδρικού ρόλου.

Η συγκεκριμένη ταινία όπως διαβάσαμε, έκανε πρεμιέρα στο Fantastic Fest στις 18-9-2025, και βγαίνει στις αίθουσες των ΗΠΑ στις 9-1-2026, από την Paramount Pictures.

Καταλληλότητα: Κ18.

Διάρκεια: 89 λεπτά.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ