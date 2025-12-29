Οι 10 «πρωταγωνιστές» της επιστήμης για το 2025

Μία απολυμένη υπάλληλος της δημόσιας υγείας, ένας εκτροφέας κουνουπιών και ένα μωρό με ένα χαμόγελο που έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, είναι μερικοί από τους 10 ανθρώπους που «πρωταγωνίστησαν» στα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025 σύμφωνα με το περιοδικό Nature.



Η λίστα Nature’s 10 αναγνωρίζει σημαντικές επιστημονικές τάσεις και ανακαλύψεις κατά τη διάρκεια ενός έτους και αφηγείται τις ιστορίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτές. Η φετινή επιλογή αναγνωρίζει επιστήμονες που ερευνούν τα πιο απομακρυσμένα σημεία του Σύμπαντος και τα βαθύτερα μέρη του ωκεανού, καθώς και μία δημόσιο υπάλληλο που υπερασπίστηκε την επιστημονιά τεκμηριωμένη πολιτική δημόσιας υγείας, εν μέσω μιας τεράστιας αναταραχής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σούζαν Μονάρεζ

Η Σούζαν Μονάρεζ, μικροβιολόγος και ανοσολόγος που απολύθηκε από τη θέση της επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, όταν αρνήθηκε να απολύσει έγκριτους επιστήμονες και να προωθήσει πολιτικές εμβολιασμού που δεν υποστηρίζονται επιστημονικά, ύστερα από εντολή του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Ατσάλ Αγκραβάλ

Ο Ατσάλ Αγκραβάλ, επιστήμονας δεδομένων στην Ινδία, έχει ξεχωρίσει, καθώς αφιέρωσε τον χρόνο του στην αποκάλυψη ζητημάτων ακεραιότητας της έρευνας στη χώρα του. Το έργο του συνέβαλε σε μια αλλαγή πολιτικής-ορόσημο στον τρόπο με τον οποίο κατατάσσονται τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ινδία.

Τόνι Τάισον

Το ολοκαίνουργιο Αστεροσκοπείο Vera Rubin στη Χιλή υπόσχεται να μας χαρίσει τις καλύτερες μέχρι σήμερα εικόνες μακρινών γαλαξιών. Ο Τόνι Τάισον, φυσικός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις, του οποίου η δουλειά στην τεχνολογία ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης του τηλεσκοπίου, το ονειρεύτηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 30 χρόνια και το είδε να γίνεται φέτος πραγματικότητα.

Πρίσιους Ματσόσο

Η Πρίσιους Ματσόσο, αξιωματούχος δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο Witwatersrand στη Νότια Αφρική, επιλέχθηκε από το Nature ως συμπρόεδρος της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που διηύθυνε τις διαπραγματεύσεις για να υπογραφεί η πρώτη συνθήκη ετοιμότητας για πανδημίες στον κόσμο από τα περίπου 190 έθνη-μέλη του ΠΟΥ, έπειτα από χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων.

Σάρα Ταμπρίζι

Στον τομέα της βιοϊατρικής επιλέχθηκε από το Nature μία σημαντική εξέλιξη στη θεραπεία σπάνιων διαταραχών. Η Σάρα Ταμπρίζι, νευρολόγος στο University College London, είναι μέλος μιας ομάδας που εφάρμοσε μια θεραπεία με την οποία επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη της θανατηφόρας γενετικής πάθησης της Νόσου του Χάντινγκτον.

Μένγκραν Ντου

Η Μένγκραν Ντου, γεωεπιστήμονας στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Μηχανικής Βαθέων Θαλασσών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, αντιμετώπισε διάφορους κινδύνους όταν αυτή και η ομάδα της έκαναν μια κατάδυση 9.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού στην Τάφρο Kuril–Kamchatka βορειοδυτικά της Ιαπωνίας, και ανακάλυψαν το βαθύτερο γνωστό οικοσύστημα, γεμάτο με παράξενα πλάσματα.

Λουτσιάνο Μορέιρα

Έχοντας ως στόχο του την καταπολέμηση ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια, ο Λουτσιάνο Μορέιρα, ερευνητής στο Ίδρυμα Oswaldo Cruz της Βραζιλίας, άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής κουνουπιών μολυσμένων με το βακτήριο Βολμπάχια. Απελευθερώνοντας εκατομμύρια από αυτά τα έντομα, τα οποία έχουν μειωμένη ικανότητα να μεταδίδουν επιβλαβή παθογόνα, ο Μορέιρα ελπίζει να καταπολεμήσει την εξάπλωση του θανατηφόρου δάγκειου πυρετού.

Λιανγκ Γουενφέγκ

Από τον χώρο της τεχνολογίας, το Nature αναδεικνύει τον Κινέζο επιχειρηματία Λιανγκ Γουενφέγκ, ο οποίος το 2025 «τάραξε» τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης με την κυκλοφορία του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου της εταιρείας του DeepSeek, που λειτουργεί στο ίδιο επίπεδο με μερικά από τα καλύτερα υπάρχοντα μοντέλα, αλλά κατασκευάστηκε με ελάχιστους πόρους.

Γιφάτ Μερμπλ

Μια εντελώς νέα πτυχή του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος ανακάλυψε η Γιφάτ Μερμπλ, συστημική βιολόγος στο Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann του Ισραήλ, μελετώντας τα κέντρα ανακύκλωσης πρωτεϊνών του κυττάρου, γνωστά ως πρωτεασώματα. Διαπίστωσε ότι υπό ορισμένες συνθήκες, τα πρωτεασώματα κόβουν τις πρωτεΐνες για να δημιουργήσουν αντιμικροβιακά πεπτίδια που βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμώξεων.

Κέι Τζέι Μαλντούν

Λίγο μετά τη γέννηση του Κέι Τζέι Μαλντούν τον Αύγουστο του 2024, οι γιατροί διαπίστωσαν μια εξαιρετικά σπάνια γενετική πάθηση, που ονομάζεται ανεπάρκεια CPS1 και επηρεάζει την ικανότητα του σώματος να επεξεργάζεται πρωτεΐνες. Η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεταμόσχευση ήπατος, αλλά περίπου τα μισά από τα μωρά με ανεπάρκεια CPS1 πεθαίνουν στην πρώιμη βρεφική ηλικία. Ο Κέι Τζέι έγινε το πρώτο άτομο που έλαβε μια νέα, εξατομικευμένη θεραπεία επεξεργασίας γονιδιώματος και, αφού πέρασε τις πρώτες 307 ημέρες της ζωής του στο νοσοκομείο, επέστρεψε στο σπίτι του τον περασμένο Ιούνιο.