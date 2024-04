Έτοιμοι για πασχαλινό shopping; Γιώργος Αβράμης, Αναστασία Σίνου, Ελπίδα Τσώνη & Μαίρη Μπαλατή, συστήνουν

Η ελληνική οικογένεια με επίκεντρο τα παιδιά, κρατάει τα σκήπτρα της αγοραστικής κίνησης αυτή την περίοδο. Νονοί και βαφτιστήρια, γονείς, παππούδες κ.α πρωταγωνιστούν παραδοσιακά στον καταναλωτικό «πυρετό» του Πάσχα. Με προτεραιότητα τη λαμπάδα, διακινούνται όμως πολλά ακόμα δώρα για μικρούς και μεγάλους ή για το σπίτι. Απευθυνθήκαμε στους ειδικούς για τα best off στην πασχαλινή, εμπορική Πάτρα.

Η εταιρεία και τα καταστήματα Carrel στο κέντρο της Πάτρας και στο Χαλάνδρι της Αθήνας, έχουν την σοφιστικέ αισθητική σφραγίδα της Αναστασίας Σίνου. Λειτουργούν τα τελευταία 3 χρόνια, αποπνέοντας έναν κατάδικό τους χαρακτήρα στο τοπίο των βρεφικών και παιδικών ειδών.

«Η ιδέα γεννήθηκε όταν ήμουν έγκυος. Έψαχνα διαφορετικά πράγματα για το μωρό και δεν τα έβρισκα στην αγορά. Αναζητούσα μια εναλλακτική πρόταση που οδήγησε τελικά στη δημιουργία της δικής μου επιχείρησης. Ξεκίνησα να συνεργάζομαι με labels από Δανία και Γαλλία καθώς με γοήτευσαν το design και τα χρώματα με την αίσθηση του vintage στα αξεσουάρ μωρού. Επιπλέον επένδυσα σε χαριτωμένα ρουχαλάκια από 100% οργανικό βαμβάκι ισπανικής προέλευσης. Κατόπιν ανέπτυξα μια γκάμα πιο premium, για «ψαγμένο» κοινό, που αποζητάει κάτι επώνυμο πέρα από τα συμβατικά, εμπορικά κριτήρια. Στο κατάστημα της Πάτρας, που ανακαινίστηκε πρόσφατα, αρέσουν πάρα πολύ οι συλλογές των ρούχων, τα είδη για τη βόλτα ή το φαγητό , τα παπούτσια, τα γυαλιά, τα παιχνίδια, τα διακοσμητικά δωματίου. Διαθέτουμε και πασχαλινές λαμπάδες για τους νονούς με ιδιαίτερο γούστο» εξηγεί στο thebest.gr η κ. Σίνου.

Karl Lagefeld, Marc Jacobs, Mushie, Sunnie, Name it, Liewood, Boss, Timberland, MC2 Saint Barth, Adidas, Μayoral, Conguitos, DKNY, Jack and Jones, Billieblush, Abel and Lula κ.α. σε εξαιρετικές επιλογές συνυπάρχουν στο ενημερωμένο βεστιάριο του Carrel για μικρούς και μικρές fashionistas. Αναμφίβολα θα εντοπίσετε ανάμεσά τους τα πιο υπέροχα δώρα για τη γιορτινή περίοδο που διανύουμε.

Ενδεικτικό της διάθεσης για μια «ολιστική εμπειρία» στο Carrel είναι το baby spa που λειτουργεί μέσα στο κατάστημα. Υπάρχει ένα μικρό baby pool όπου μια εξειδικευμένη μαία κάνει υδροθεραπεία και μασάζ στα μωράκια!