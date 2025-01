Είδαμε στο Πάνθεον τον Τιμοτέ Σαλαμέ ως Μπομπ Ντίλαν και είναι όντως απίθανος

Επίσης όλο το καστ «πετάει». Ο Εντουαρντ Νόρτον παίζει τον συντηρητικά μελιστάλαχτο Σίγκερ, η Μόνικα Μπαρμπάρο σαγηνεύει με την υπέροχη φωνή της και την παρουσία της ως Μπαέζ ενώ απόλυτο style icon είναι ο Μπόιντ Χόλμπρουκ (που μάθαμε στο Narcos) ωςΤζόνι Κας. H Eλ Φάνινγκ μάλλον επαναλαμβάνει το κοριτσίστικο μοτίβο στο παίξιμό της. Η ιστορία καταλήγει στην περιβόητη στιγμή του Newport Folk Festival, όπου ο Ντίλαν γιουχαρίστηκε εμφανίζοντας «ανεπίτρεπτη» μπάντα με ηλεκτρικό ήχο.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ παρασύρει με τις συναυλιακές σκηνές και τα live των τεράστιων hits της κοινωνικής αλλαγής στην Αμερική, αλλά δεν βυθίζεται σε συναισθηματισμούς όπως στο συνταρακτικά φορτισμένο «Walk the Line».

Διερευνάει τελικά το ξεδίπλωμα του ταλέντου μιας από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες στην τέχνη του 20ου αιώνα, αφήνοντας το αίνιγμα του χαρακτήρα του να αιωρείται. Θυμίζουμε ότι το «Α Complete Unknown» βασίζεται στο βιβλίο του Ελάιτζα Γουόλντ «Dylan Goes Electric» και ο τίτλος είναι ένας από τους διασημότερους στίχους του Ντίλαν.

Όπως είπε ο ίδιος άλλωστε όταν έγινε γνωστό πως ο Σαλαμέ θα τον υποδυθεί: «Timmy's a brilliant actor so I'm sure he's going to be completely believable as me. Or a younger me. Or some other me».

