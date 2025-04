Ντέιβιντ Μπέκαμ, Μαιάμι: Ξεκίνησε να γιορτάζει τα 50 του, εκεί και ο Μέσι

«What a way to begin the first of many birthday celebrations for @davidbeckham» έγραψε η Βικτόρια στο Instagram. Τα «χρόνια πολλά» ευχήθηκαν στον πασίγνωστο Βρετανό οι ποδοσφαιριστές Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets από την ομάδα του Inter Miami σύμφωνα με το People. Εκεί ήταν επίσης οι Hollywood stars Justin Theroux and Fisher Stevens αλλά και ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής Marc Anthony με το είδωλο του αμερικάνικου ποδοσφαίρου Tom Brady.