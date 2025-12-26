Λάππα: Κρίσιμες ώρες για τον 30χρονο μετά το τροχαίο των Χριστουγέννων - Παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

Σε κλίμα βαθιάς αγωνίας βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Λάππα Αχαΐας για τον 30χρονο Αλέξανδρο Π., ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Ο Αλέξανδρος, κάτοικος Λάππα και οδηγός του ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, ελπίζοντας σε θετικά νέα για την πορεία της υγείας του.

Με ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι υπεύθυνοι του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάππα καλούν τους πιστούς να συμμετάσχουν απόψε στις 7 το βράδυ σε παράκληση υπέρ της υγείας του 30χρονου.

Το τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε έναν 16χρονο Ρομά, ο οποίος επέβαινε στο δεύτερο όχημα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας σοκ στην ευρύτερη περιοχή.

Συνολικά τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», μεταξύ αυτών και ένας 17χρονος. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων και των λοιπών συνεπιβατών στα οχήματα.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.