#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου: Δεύτερο τροχαίο σε λίγη ώρα στο Λάππα μετά το θανατηφόρο

Όχημα εξετράπη της πορείας του

Λίγα μόλις λεπτά μετά το θανατηφόρο τροχαίο που συγκλόνισε την περιοχή, νέο ατύχημα σημειώθηκε στο κοντά στο χωρίο Λάππα, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα εξετράπη της πορείας του, με την Αστυνομία να φτάνει άμεσα στο σημείο για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Οι συνθήκες του συμβάντος παραμένουν υπό έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εκτροπή οχήματος

