Πατρών–Πύργου: Τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες στο ύψος του Λάππα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά πλέον εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα, προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση οχημάτων.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, από το συμβάν τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους τραυματίες και να απομακρυνθούν τα οχήματα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.