Άλιμος: Έπεσε μάντρα πολυκατοικίας από την κακοκαιρία- ΒΙΝΤΕΟ

Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν χθες την Αττική άφησαν πίσω τους σοβαρά προβλήματα, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, υπόγεια να πλημμυρίζουν και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας.
Τα Νότια Προάστια δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο νερού, με τον Άλιμο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η σφοδρή νεροποντή μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε χειμάρρους, ενώ στην οδό Λυσικράτους τα ορμητικά νερά σκέπασαν το οδόστρωμα, προκαλώντας την κατάρρευση μάντρας πολυκατοικίας, η οποία υποχώρησε στην είσοδο του κτιρίου.
