Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά

ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ: 86

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.

Η ΚΟΡΗ: Άννα Θεοχαράτου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία, Αντώνης, Γεωργία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΥΛ. ΖΕΖΑ

{ΕΤΩΝ 99}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΕΖΑ & ΣΑΜΙ ΧΑΝΑΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΖΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΖΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΖΑΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡ. ΠΕΤΡ. ΜΕΣΣΗΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΗΛΙΑΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝΑΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΥΚΗΣ,

ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο

ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΕΡΡΑ

ΕΤΩΝ:78

Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 11.00π.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στην Αγιυά Πατρών.

{ Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άρλας Αχαΐας}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Χαράλαμπος & Κωνσταντίνα,

Κωνσταντίνα & Αλέξανδρος,

Σπυρίδων,

Μαρινίκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΤΖΙΛΔΑ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΣΩΚΑΡΗ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε το Σάββατο 27 -12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΛΟΥΪΖΑ ΣΩΚΑΡΗ

ΗΩΣ ΣΩΚΑΡΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΙΡΙΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΧΡ. ΡΑΠΤΗ

ΕΤΩΝ 93



Κηδεύουμε το Σάββατο 27-12-25 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αραχωβιτίκων ( Νεκροταφείο )

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑΠΤΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΤΑ ΡΑΠΤΗ, ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΑΠΟΣΤ. ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΡΑΠΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΑΡΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,

ΜΑΡΙΑ & ΣΤΕΛΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 77

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΦΩΤΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑ,

ΣΟΦΙΑ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΟΥΝΤΑ

(ΕΤΩΝ 85)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1.00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΝΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΛΛΕΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο,

μητέρα , αδελφή & θεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΚΟΥΝΕΛΗ

ΕΤΩΝ:88

Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 2.30μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στα Κουνελαίικα Αχαϊας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα & Νικόλαος Κούτσης,

Γεώργιος Κουνέλης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Χαράλαμπος & Χαρίκλεια Κολοβούρη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΖΟΥΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΦΛΟΓΑ

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΗΜ. ΠΛΩΤΑ

(ΕΤΩΝ 97)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑ - ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΙΡΗ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Aθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---