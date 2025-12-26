Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά
ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ: 86
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Η ΚΟΡΗ: Άννα Θεοχαράτου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία, Αντώνης, Γεωργία
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΥΛ. ΖΕΖΑ
{ΕΤΩΝ 99}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΕΖΑ & ΣΑΜΙ ΧΑΝΑΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΖΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΖΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΖΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡ. ΠΕΤΡ. ΜΕΣΣΗΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΗΛΙΑΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝΑΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΥΚΗΣ,
ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
----
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΕΡΡΑ
ΕΤΩΝ:78
Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 11.00π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στην Αγιυά Πατρών.
{ Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άρλας Αχαΐας}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Χαράλαμπος & Κωνσταντίνα,
Κωνσταντίνα & Αλέξανδρος,
Σπυρίδων,
Μαρινίκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΤΖΙΛΔΑ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΣΩΚΑΡΗ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε το Σάββατο 27 -12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΛΟΥΪΖΑ ΣΩΚΑΡΗ
ΗΩΣ ΣΩΚΑΡΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΙΡΙΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΧΡ. ΡΑΠΤΗ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε το Σάββατο 27-12-25 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αραχωβιτίκων ( Νεκροταφείο )
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑΠΤΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΤΑ ΡΑΠΤΗ, ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΑΠΟΣΤ. ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΡΑΠΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΑΡΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΜΑΡΙΑ & ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΦΩΤΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑ,
ΣΟΦΙΑ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΟΥΝΤΑ
(ΕΤΩΝ 85)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΝΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΛΛΕΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
---
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα , αδελφή & θεία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΚΟΥΝΕΛΗ
ΕΤΩΝ:88
Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 2.30μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στα Κουνελαίικα Αχαϊας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα & Νικόλαος Κούτσης,
Γεώργιος Κουνέλης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Χαράλαμπος & Χαρίκλεια Κολοβούρη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΖΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΦΛΟΓΑ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΗΜ. ΠΛΩΤΑ
(ΕΤΩΝ 97)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
---
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑ - ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΙΡΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Aθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
---
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε την Κυριακή 28 -12-2025 & ώρα 2.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-----------
