Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28/12/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα & γιαγιά

ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ: 86

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.

Η ΚΟΡΗ: Άννα Θεοχαράτου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία, Αντώνης, Γεωργία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΥΛ. ΖΕΖΑ

{ΕΤΩΝ 99}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΕΖΑ & ΣΑΜΙ ΧΑΝΑΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΖΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΖΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΖΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΖΑΣ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡ. ΠΕΤΡ. ΜΕΣΣΗΝΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΗΛΙΑΝΑ, ΑΘΗΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝΑΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΥΚΗΣ,

ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΕΥΘΥΜΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871

----

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο

ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΕΡΡΑ

ΕΤΩΝ:78

Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 11.00π.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στην Αγιυά Πατρών.

{ Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άρλας Αχαΐας}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Χαράλαμπος & Κωνσταντίνα,

Κωνσταντίνα & Αλέξανδρος,

Σπυρίδων,

Μαρινίκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΤΖΙΛΔΑ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΣΩΚΑΡΗ
ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε το Σάββατο 27 -12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΛΟΥΪΖΑ ΣΩΚΑΡΗ

ΗΩΣ ΣΩΚΑΡΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΙΡΙΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΧΡ. ΡΑΠΤΗ

ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε το Σάββατο 27-12-25 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αραχωβιτίκων ( Νεκροταφείο )

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑΠΤΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΝΤΑ ΡΑΠΤΗ, ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΑΠΟΣΤ. ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΡΑΠΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΑΡΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,

ΜΑΡΙΑ & ΣΤΕΛΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 77

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΦΩΤΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑ,

ΣΟΦΙΑ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]

---

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΟΥΝΤΑ

(ΕΤΩΝ 85)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1.00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ (ΛΟΠΕΣΙ) ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΝΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΛΛΕΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

---

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο,

μητέρα , αδελφή & θεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΚΟΥΝΕΛΗ

ΕΤΩΝ:88

Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 27-12-2025 και ώρα 2.30μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στα Κουνελαίικα Αχαϊας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα & Νικόλαος Κούτσης,

Γεώργιος Κουνέλης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Χαράλαμπος & Χαρίκλεια Κολοβούρη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

---

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΖΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΦΛΟΓΑ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

---

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΗΜ. ΠΛΩΤΑ

(ΕΤΩΝ 97)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

---

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑ - ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΙΡΗ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Aθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

---

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ -    ΕΤΩΝ  74

Κηδεύουμε την Κυριακή  28 -12-2025  & ώρα  2.30 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.    

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-----------

Info