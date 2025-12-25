Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έφτασε στο αεροδρόμιο φορώντας παντελόνι με τον Grinch και έκλεψε τις εντυπώσεις

Με ένα άκρως… γιορτινό παντελόνι εμφανίστηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο αεροδρόμιο, ενόψει του ταξιδιού του Ολυμπιακού στην Μπολόνια, για το ματς με την Βίρτους.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού εμφανίστηκε, φορώντας ένα κατακόκκινο παντελόνι, που είχε πάνω του τη μορφή του Grinch, δίνοντας έτσι ένα εορταστικό κλίμα στο ταξίδι των Πειραιωτών. Ο φωτογραφικός φακός της Eurokinissi αποτύπωσε την… έμπνευση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.