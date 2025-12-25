Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έφτασε στο αεροδρόμιο φορώντας παντελόνι με τον Grinch και έκλεψε τις εντυπώσεις

Στο κλίμα του “ugly christmas sweater” το παντελόνι του παίκτη του Ολυμπιακού
Με ένα άκρως… γιορτινό παντελόνι εμφανίστηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο αεροδρόμιο, ενόψει του ταξιδιού του Ολυμπιακού στην Μπολόνια, για το ματς με την Βίρτους.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού εμφανίστηκε, φορώντας ένα κατακόκκινο παντελόνι, που είχε πάνω του τη μορφή του Grinch, δίνοντας έτσι ένα εορταστικό κλίμα στο ταξίδι των Πειραιωτών. Ο φωτογραφικός φακός της Eurokinissi αποτύπωσε την… έμπνευση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια, για να πάρει τη 10η φετινή του νίκη στη φετινή Euroleague.
