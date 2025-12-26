Χριστουγεννιάτικη δράση για Ίφιτο Πάτρας και Φοίνικες

Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Δεκεμβρίου συνεχίζονται τα πρωταθλήματα επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ) των Α2 ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ για άνδρες και γυναίκες . Οι αγώνες θα γίνουν σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Οι αγώνες στην Πάτρα θα γίνουν στο Δημοτικό Κλειστό Γήπεδο «Παναγίας Αλεξιώτισσας» ( Λοχαγού Μενούνου & Παπάγου 62).

Επειδή όλες οι υπόλοιπες αγωνιστικές των κατηγοριών Α1 και Α2 γίνονται συγκεντρωτικά στο ΣΕΦ οι αγώνες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους φίλους του αθλήματος στην πόλη μας γιατί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ομάδες της περιοχής μας που μετέχουν σε ανώτερες εθνικές κατηγορίες

Το πρόγραμμα των αγώνων

Α2 ΑΝΔΡΩΝ

Σάββατο

13:00 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

13:00 ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

16:00 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

16:00 ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972 - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κυριακή

09:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

09:30 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ 1972

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σάββατο

13:00 ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

13:00 ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

16:00 ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

16:00 ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κυριακή

09:30 ΑΣ ΠΚΔ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

09:30 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ