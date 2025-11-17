Οι νικητές στο Περιφερειακό πρωτάθλημα πινγκ - πονγκ εφήβων - νεανίδων (ΦΩΤΟ)

Με 198 συνολικές συμμετοχές, με σπουδαία ματς για τα μετάλλια και πολλά αγωνιστικά τεστ για όλα τα παιδιά ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 16/11 τα Περιφερειακά πρωταθλήματα Πινγκ - πονγκ εφήβων-νεανίδων για τη σεζόν 2025-2026.

Αφορούσαν στις ηλικίες έως 19 ετών κι έγιναν σε τέσσερις περιοχές της χώρας. Στον Πειραιά για την Αττική, στην Καβάλα για τη Βόρεια Ελλάδα, στην Πάτρα για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο και στη Χίο για τη Λοιπή χώρα. Στο νησί του Αιγαίου ήταν μόνο για τους εφήβους.

Οι αγώνες έδωσαν τους τοπικούς τίτλους, παράλληλα προκρίσεις για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας κι επιπλέον το ουσιαστικό στοιχείο της πλήρους διαβάθμισης ώστε να έχουν όλοι οι αθλητές πολύ καλό αριθμό αγώνων. Τοπικοί πρωταθλητές αναδείχτηκαν ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος και η Μαύρα Κοντοπούλου στην Αττική, ο Ραφαήλ Νούλας και η Γεωργία Σπανού στη Βόρεια Ελλάδα, ο Γιάννης Κιοσελόγλου και η Αλεξάνδρα Μπιτχαβά στη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο και ο Πέτρος Λιώτσης στη Χίο.

Την Κυριακή λοιπόν 16/11 έγινε στο Κλειστό Κώστας Πετρόπουλος το Περιφερειακό πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ) της περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εφήβων - Νεανίδων για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Πρωταθλητές της περιφέρειας μας αναδείχθηκαν ο Γιάννης Κιοσελόγλου του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και η Αλεξάνδρα Μπιτχαβά των ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Τα δύο πρώτα φαβορί συναντήθηκαν στον καθοριστικό αγώνα για τα χρυσό μετάλλιο στους εφήβους. Ο 15χρονος Γιάννης Κιοσελόγλου (Νο 2) έδωσε ιδανική συνέχεια στην περσινή πρωτιά, καθώς έκαμψε με 3-1 σετ τον συμπαίκτη του στον Ποσειδώνα Λουτρακίου Κώστα Φάκαρο, που ήταν 1ο φαβορί (9-11, 11-7, 11-7, 13-11). Στην 3η θέση τερμάτισε ο επίσης 15χρονος Αναστάσιος Φουσέκης του Ποσειδώνα Λουτρακίου. Στον «μικρό» τελικό ο Αναστάσιος Φουσέκης ξεπέρασε με 3-1 σετ τον Γιώργο Γιώτη από τον Ίφιτο Πατρών, ενώ να προστεθεί ότι στην 4άδα κάμφθηκε οριακά με 3-2 σετ από τον Κιοσελόγλου.

Στην κατηγορία νεανίδων πρώτευσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αλεξάνδρα Μπιτχαβά, που ήταν και 1ο φαβορί. Η αθλήτρια από τους Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών επιβλήθηκε στον τελικό με 3-0 σετ της Βασιλικής Παναγοπούλου από τον Ίφιτο Πατρών (Νο 3). Η εξέλιξη 11-7, 13-11 και 11-3. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Κατερίνα Ιωάννου (Νο2) από τον Ίκαρο Καστριτσίου , η οποία στο ματς για τις θέσεις 3-4 νίκησε τη μίνι παγκορασίδα Μαρία Ψαρρού του Ποσειδώνα Λουτρακίου με 3-0 σετ.

Για τη τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων- Νεανίδων προκρίνονται από την περιφέρειά μας 7 έφηβοι και 4 νεάνιδες. Ο αριθμός των προκρίσεων εξαρτάται από τις συμμετοχές της κάθε περιφέρειας.

Στην κατηγορία εφήβων προκρίθηκαν εκτός των 4 πρώτων και οι Σπύρος Φουσέκης ( ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ), Μάξιμος Πολυχρονόπουλος (ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ) και Χρήστος Τσιώτος ( ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ).

Από την κατηγορία των νεανίδων προκρίθηκαν οι αθλήτριες της τετράδας των τελικών.

Οι αγώνες έγιναν με οργανωτική επιτυχία παρουσία σημαντικού αριθμού φίλων του αθλήματος και τις απονομές στην κατηγορία των νεανίδων έκανε ο φίλος του αθλήματος και με πολλές παροχές στο άθλημα Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης κος Βλάσης Τσιώτος και στους εφήβους το μέλος του ΔΣ της ΕΦΟΕπΑ κα Δήμητρα Κουμουνδούρου.

Η διοργανώτρια ΤΕ ΕΦΟΕΠΑ ευχαριστεί τον επιδιαιτητή των αγώνων κο Αποστόλη Τσούνη , την υπεύθυνη της γραμματείας κα Μαρία Χατζηφώτη και τους διαιτητές για τη άψογη συνεργασία τους .