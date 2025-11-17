Ισοπαλία στον Ασπρόπυργο για την Ακαδημία των Σπορ Πάτρας

Η κακή εμφάνιση στο α΄ ημίχρονο της Ακαδημίας των Σπορ έδωσε το δικαίωμα στους γηπεδούχους να επιβάλουν τον ρυθμό τους και δίκαια είχαν την πρωτοπορία στο σκορ.

Στο β΄ ημίχρονο όταν οι παίκτες της Πάτρας σοβαρεύτηκαν γύρισαν το σκορ κ διεκδίκησαν την νίκη στα τελευταία 10’’ δευτερόλεπτα πριν την λήξη με σουτ του Γιαννακούρα, όπου απέκρουσε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Συμεωνίδης. Νωρίτερα στα 50’’ δευτερόλεπτα πριν λήξει με το σκορ να είναι 29-29, ο τερματοφύλακας της Πάτρας Βασίλης Αγγελακόπουλος έκανε διπλή απόκρουση αποκρούοντας το πέναλτι και στην συνέχεια το σουτ από το ριμπάουντ που πήρε πάλι Η κακή εμφάνιση στο α ημίχρονο της Ακαδημίας των Σπορ έδωσε το δικαίωμα στους γηπεδούχους να επιβάλουν τον ρυθμό τους κ δίκαια να έχουν την πρωτοπορία στο σκορ.

Β' Εθνική κατηγορία ανδρών:

ΔΑΣ Ασπρόπυργος-Ακαδημία των Σπορ =29-29 (ημ. 16-14).

Τα 5λεπτα: 3-2,6-4, 9-5, 12-9, 13-13, 16-14, 21-15, 22-19, 26-21, 28-24, 29-28, 29-29.

Οι 2λεπτες αποβολές: 7-3. Τα πέναλτι: 3/2 – 3/2.

Διαιτήτευσαν οι: Νιντερέγγερ – Παπαδημητρίου.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γ. Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς 6, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 4, Κολιούλης 2, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 6, Γεωργίου 1, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Στ. Παπαδιονυσόπουλος, Σκόνδρας, Παπακωστόπουλος, Γιαννακούρας 7, Αϊβάζης 1, Ψυχογιάννης, Αργυρός, Σμυρνιώτης 2, Γεωρ. Παπαδιονυσόπουλος.

Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών:

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ακαδημία των Σπορ= 31-19 (ημ. 17-9).

Τα 5λεπτα: 3-2, 6-2, 8-3, 12-5, 15-8, 17-9 (ημιχ.) 21-9, 24-11, 25-12, 28-15, 30-17, 31-19.

Οι 2λεπτες αποβολές: 1-3. Τα πέναλτι: 3/3 - 1/1.

Διαιτήτευσαν οι: Φουσέκης – Κουλαμπάς,

Δεν τα κατάφεραν οι αθλήτριες της Πατρινής ομάδας να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του αγώνα στην έδρα του Ολυμπιακού στο Σ.Ε.Φ., μιας και οι απουσίες των τραυματισμένων αθλητριών της Βάσως Βουκελάτου ήταν εμφανείς και δεν υπήρχαν οι λύσεις που θα έπρεπε να δώσουν.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βασιλική Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου 4, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Μαραγκού, Ρούπα, Γρηγορία Γεωργίου 2, Ελευθερία Γεωργίου, Χριστοπούλου, Λιβάνη 1, Κουτελιέρη, Λούη, Χαμίτι 6, Τσαγκαράτου 6, Τσινιά.