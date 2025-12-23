Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

MORE SPORTS

/

Ακαδημία των Σπορ: Ήττα για τη γυναικεία ομάδα στην Ηλιούπολη παρά την καλή εμφάνιση στο β΄ ημίχρονο

Ακαδημία των Σπορ: Ήττα για τη γυναικεία...

Η Ακαδημία των Σπορ πάλεψε μέχρι το τέλος αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει

Για το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας χάντμπολ η κακή εμφάνιση στο α΄ ημίχρονο στοίχησαν στην Ακαδημία των Σπορ και έφεραν την ήττα. Μπορεί η Πατρινή ομάδα να έπαιζε με ελλείψεις, αφού τραυματισμένες αθλήτριες δεν συμμετείχαν και άλλες έλλειπαν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αυτό δεν τις πτόησε κυρίως στο β΄ ημίχρονο που κυριάρχησαν και από μικρά λάθη δεν πήραν το θετικό αποτέλεσμα.

Ηλιούπολη - Ακαδημία των Σπορ  = 33-29 (ημ. 22- 12).

Τα 5λεπτα:: 5-1,9-2,12-6,15-9,19-10,22-12 (ημ), 22-15,26-17,27-22,28-23,30-26, 33-29.

Οι 2λεπτες αποβολές: 2-3. Τα πέναλτι: 3/4 - 2/4.

Διαιτήτευσαν οι: Δρακόπουλος - Ποδηματά.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βάσω Βουκελάτου):  Παπανικολάου 1, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου 1, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 5, Ελ. Γεωργίου 7, Χριστοπούλου, Λιβάνη, Κουτελιέρη, Χαμίτι 10, Τσαγκαράτου 5.

 

 

Όλες οι αθλητικές ειδήσεις

Η Αχαϊκή για τα επεισόδια στο ντέρμπι: «Καταδικάζουμε κάθε μορφη βίας και θα πάρουμε μέτρα ώστε τέτοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ακαδημία των Σπορ Χάντμπολ

Sports