Ακαδημία των Σπορ: Ήττα για τη γυναικεία ομάδα στην Ηλιούπολη παρά την καλή εμφάνιση στο β΄ ημίχρονο

Για το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας χάντμπολ η κακή εμφάνιση στο α΄ ημίχρονο στοίχησαν στην Ακαδημία των Σπορ και έφεραν την ήττα. Μπορεί η Πατρινή ομάδα να έπαιζε με ελλείψεις, αφού τραυματισμένες αθλήτριες δεν συμμετείχαν και άλλες έλλειπαν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αυτό δεν τις πτόησε κυρίως στο β΄ ημίχρονο που κυριάρχησαν και από μικρά λάθη δεν πήραν το θετικό αποτέλεσμα.

Ηλιούπολη - Ακαδημία των Σπορ = 33-29 (ημ. 22- 12).

Τα 5λεπτα:: 5-1,9-2,12-6,15-9,19-10,22-12 (ημ), 22-15,26-17,27-22,28-23,30-26, 33-29.

Οι 2λεπτες αποβολές: 2-3. Τα πέναλτι: 3/4 - 2/4.

Διαιτήτευσαν οι: Δρακόπουλος - Ποδηματά.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βάσω Βουκελάτου): Παπανικολάου 1, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου 1, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 5, Ελ. Γεωργίου 7, Χριστοπούλου, Λιβάνη, Κουτελιέρη, Χαμίτι 10, Τσαγκαράτου 5.