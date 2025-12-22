Βραβεία ΠΣΑΤ: Ο Μανόλο κορυφαίος αθλητής της χρονιάς

Ένα εκπληκτικό 2025 πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αθλητής του έτους κατά στην τελετή απονομής των βραβείων ΠΣΑΤ.

Ο χάλκινος ολυμπιονίκης του επί κοντώ, πρωταθλητής Ελλάδας με διεθνείς διακρίσεις, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκυο και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου στην Ολλανδία.

Όλα αυτά του χάρισαν το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο παρέλαβε έχοντας στο πλάι του τα μέλη της οικογένειάς του και τους προπονητές του.

«Ευχαριστώ πολύ τον ΠΣΑΤ, πριν από 10 χρόνια αναδείχθηκα κορυφαίος ανερχόμενος αθλητής. Πίσω μου υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει για εμένα. Θέλω να βελτιώνομαι, υπάρχει πίστη, οι άνθρωποί μου πιστεύουν σε εμένα, το σημαντικό είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή», ανέφερε μεταξύ άλλων.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος (Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης οι άλλοι δύο της πρώτης τριάδας)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τριάδα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: Εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025- Στο ρόστερ της ομάδας και η Πατρινή Ντένια Κουρέτα (εθνικη μπάσκετ ανδρών, εθική υδατοσφαίρισης ανδρών)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Νάσος Γκαβέλας, στίβος (Παυλος Λιότσος ταεκβοντό, Αντώνης Τσαπατάκης κολύμβηση)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δήμητρα Κοροκίδα, τακεβοντό (Ελένη Νέστορα τάεκβοντο, Λήδα Μαρία Μανθοπούλου στίβος)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Εθνική Κωφών Μπάσκετ Ανδρων (Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου μπότσια)