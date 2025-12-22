Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Πάτρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Γήπεδο Αλεξιώτισσας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών - Γυναικών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη κι έκανε απονομές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών – Γυναικών που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στο κατάμεστο Δημοτικό Γήπεδο Αλεξιώτισσας στις 18-21 Δεκεμβρίου με συνδιοργανωτή τον Δήμο Πατρέων.

«Η μεγάλη προσέλευση των φιλάθλων, ο απολογισμός των έξι μεταλλίων για την πόλη μας αλλά και η γενικότερη παρουσία των πυγμάχων μας, επιβεβαιώνει τη λαμπρή ιστορική παράδοση μας, που την συνεχίζουν οι νέες γενιές» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος μετά το πέρας των αγώνων.

Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος που ήταν αφιερωμένο στο Περιβάλλον οι τρεις πατρινές πρωταθλήτριες Αντωνία Γιαννακοπούλου, Ουρανία Κάντζαρη και Μαρία Γεωργοπούλου που επιλέχτηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας ως πρέσβειρες Περιβάλλοντος φύτεψαν συμβολικά ένα πανέμορφο δένδρο έξω από το Κλειστό Γήπεδο της Αλεξιώτισσας.

Παράλληλα στο πλαίσιο του Πράσινου Πρωταθλήματος όπως το ονόμασε η Ομοσπονδία, προβλήθηκε η τοπική μας ποικιλία ελιάς «Κουτσουρελιά» ή «Πατρινιά» με τη λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου, ενώ οι παραγωγοί κουτσουρελιάς κατασκεύασαν στεφάνια με κλάδους αυτής της ποικιλίας για τους νικητές.

Την τελευταία μέρα των αγώνων η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας απένειμε τιμητικές πλακέτες στον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο «για τη στήριξη που παρέχουν στην Πυγμαχία».