Μπόκα Τζούνιορς: Οι Έλληνες ιδρυτές και ο απίστευτος τρόπος που επέλεξαν χρώματα για την ομάδα τους

Η Μπόκα Τζούνιορς δεν είναι απλώς μια από τις πιο ιστορικές ομάδες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά και ένα πολιτιστικό σύμβολο της Αργεντινής, με εκατομμύρια φιλάθλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν πως στην πλούσια και πολυτάραχη ιστορία της υπάρχουν ίχνη ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα ιδιαίτερα περίεργο περιστατικό που έμελλε να καθορίσει τα διάσημα μπλε-κίτρινα χρώματά της.

Σύμφωνα με το newsit.gr η ιστορία της θρυλικής Μπόκα ξεκινά στις 3 Απριλίου 1905, στη φτωχή συνοικία Λα Μπόκα του Μπουένος Άιρες, εκεί όπου μετανάστες από την Ευρώπη προσπαθούσαν να χτίσουν μια νέα ζωή. Ανάμεσά τους, λέγεται ότι βρίσκονταν και Έλληνες. Αν και η επίσημη ιστοριογραφία της ομάδας συνήθως τονίζει την ιταλική καταγωγή των ιδρυτών της, υπάρχουν μαρτυρίες και ιστορικές αναφορές που αποδίδουν ελληνικές ρίζες σε κάποιους από τους πρώτους πρωταγωνιστές της.

Ο θρύλος αναφέρει ότι ανάμεσα στους ιδρυτές ήταν νέοι που προέρχονταν από τις ελληνικές κοινότητες της περιοχής, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην πρώτη συνέλευση που γέννησε τον σύλλογο. Η συμμετοχή Ελλήνων μεταναστών σε αυτή τη διαδικασία ήταν φυσικό επακόλουθο, καθώς η γειτονιά Λα Μπόκα αποτελούσε τότε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και εθνικοτήτων.

Σύμφωνα με αυτόν τον θρύλο, μια παρέα Ελλήνων και Ιταλών μεταναστών συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του Esteban Gablietto (ιδρυτικό μέλος του συλλόγου) με σκοπό την ίδρυση του σωματείου.

Οι παρευρισκόμενοι ήταν οι Alfredo Scarpatti, Santiago Sana, οι αδερφοί Ιωάννης (Juan) και Θεόδωρος (Teodoro) Φαρέγκας από τη Χίο, ο Κωνσταντίνος Καρούλιας από τη Σάμο και ο Γεωργιος Ζάμποκας, έμπορος από τη Γένοβα.

Η επιλογή των χρωμάτων

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα κεφάλαια στην ιστορία της ομάδας αφορά τα διάσημα πλέον μπλε-κίτρινα χρώματά της. Αρχικά, η ομάδα φορούσε φανέλες λευκές με λεπτές μαύρες ρίγες, όμως τα χρώματα αυτά άλλαξαν όταν, μετά από μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση, διαπιστώθηκε ότι μια άλλη ομάδα της περιοχής είχε ήδη επιλέξει τα ίδια χρώματα. Οι ιδρυτές της Μπόκα συμφώνησαν τότε να αποφασίσουν με έναν πρωτότυπο τρόπο: θα υιοθετούσαν τα χρώματα της σημαίας από το πρώτο πλοίο που θα έμπαινε στο λιμάνι της La Boca. Το πρώτο πλοίο που μπήκε ήταν το σουηδικό Drottning Sophia. Φήμες θέλουν το πλοίο να ήταν ελληνικών συμφερόντων!

Η σουηδική σημαία είναι ένας κίτρινος σταυρός σε μπλε φόντο. Αρχικά η φανέλα είχε μια διαγώνια λωρίδα κίτρινη σε μπλε φόντο, αλλά από το 1913 η λωρίδα έγινε οριζόντια.

Μια παράξενη σύμπτωση, μια μοναδική στιγμή της ιστορίας, που έγινε καθοριστική για τη διαμόρφωση της μελλοντικής ταυτότητας της ομάδας.

Ομάδα – θρύλος

Η Μπόκα Τζούνιορς σύντομα εξελίχθηκε σε ποδοσφαιρική δύναμη, όχι μόνο στην Αργεντινή αλλά σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο. Κατέκτησε δεκάδες τίτλους και έγινε διάσημη χάρη στους παίκτες-θρύλους που φόρεσαν τη φανέλα της, όπως ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Κάρλος Τέβες, και ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε.

Η «Λα Μπομπονέρα» είναι σήμερα ένα από τα πιο εκρηκτικά γήπεδα στον κόσμο, γνωστή για τη μοναδική ατμόσφαιρα και το πάθος των οπαδών της.

Παρότι η συμμετοχή των Ελλήνων μεταναστών στους ιδρυτές δεν είναι ευρέως γνωστή, αυτή η λεπτομέρεια προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη γοητεία στην ιστορία της Μπόκα Τζούνιορς, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς και να δημιουργεί μια μοναδική και συναρπαστική κληρονομιά.

Η ιστορία της Μπόκα είναι τελικά μια ιστορία που ξεπερνά τα σύνορα μιας χώρας, αποτυπώνοντας το βαθύ πνεύμα της μετανάστευσης, της προσαρμογής και της δημιουργίας. Και ίσως, την επόμενη φορά που θα αντικρίσετε την μπλε-κίτρινη φανέλα, να θυμηθείτε τους Έλληνες εκείνους που βρέθηκαν εκεί στα πρώτα βήματα αυτής της μεγάλης ποδοσφαιρικής αυτοκρατορίας.