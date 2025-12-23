Ο Μουτουσαμί έγινε viral στο Κόπα Άφρικα: Έφυγε με φορείο για να μην αποβληθεί και μετά άρχισε να τρέχει- ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σάμουελ Μουτουσαμί του Ατρόμητου έπαιξε το πρώτο του ματς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.

Ο 29χρονος μέσος της ομάδας του Περιστερίου ήταν βασικός στη νίκη που σημείωσαν οι «Λεοπαρδάλεις» της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό κόντρα στο Μπενίν με 1-0.

Στο τέλος του αγώνα ο παίκτης του Ατρόμητου και πρώην της Ναντ, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι είχε κράμπα κι έπεσε στο έδαφος.

Ο διαιτητής τον απείλησε με κίτρινη για καθυστέρηση που θα ήταν και η δεύτερη, αφού είχε μία από το 20ό λεπτό.

Ο Μουτουσαμί τότε αποχώρησε με το φορείο κι αφού απέφυγε την αποβολή, τότε κατέβηκε κι έτρεξε για να μπει ξανά και να βοηθήσει την ομάδα του στο διάστημα των καθυστερήσεων, όπως γράφει το gazzetta.gr.

Ο Μουτουσαμί μετά το ματς αφηγήθηκε το περιστατικό: «Είπα στον διαιτητή ότι είχα απλώς μια κράμπα στη γάμπα. Θα έπινα ένα μικρό μπουκάλι νερό και θα επέστρεφα στο γήπεδο, δεν χρειαζόταν φορείο.

Αλλά μου είπε: "Ναι, ναι, πρέπει να ανέβεις στο φορείο, αλλιώς θα σου δείξω κίτρινη κάρτα".

Είχα ήδη μία, οπότε δεν σκέφτηκα πολύ… Είναι ένα μικρό σημείο του κανονισμού που δεν γνώριζα, σίγουρα».

Τι αναφέρει ο κανονισμός για αυτές τις περιπτώσεις

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 «Εξουσίες και καθήκοντα» των Κανονισμών του Παιχνιδιού της IFAB, ο διαιτητής «προειδοποιεί έναν παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά εάν δεν συμμορφωθεί με την εντολή να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για να δεχτεί ιατρική φροντίδα (είτε περπατώντας είτε με φορείο), αφού ο διαιτητής έχει επιτρέψει στους γιατρούς ή στους τραυματιοφορείς να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο».