Αγρότες: Από παρακαμπτηρίους η κίνηση -Live ο χάρτης με τα μπλόκα

Δύσκολη βραδιά για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που μετακινούνται από το λεκανοπέδιο της Αττικής προς την περιφέρεια μέσω της Αθηνών – Λαμίας.

Τα μπλόκα των αγροτών αλλά και οι εκτροπές που πραγματοποιεί η Τροχαία, έχουν δημιουργήσει στην Εθνική Οδό ουρές χιλιομέτρων, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο ύψος του Σχηματαρίου όπου τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα για αρκετή ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες άνοιξαν, όπως είχαν αποφασίσει, τους δρόμους αλλά η διέλευση των οχημάτων γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις από παρακαμπτηρίους, καθώς η Τροχαία δεν δίνει πράσινο φως για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα, αναφέροντας ότι τίθεται θέμα ασφάλειας για τους οδηγούς.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς. Οι οδηγοί μπορούν να δουν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κλειστή η Περιμετρική της Πάτρας

Ο δρόμος από την Αθήνα προς την Πάτρα παραμένει ανοιχτός, ωστόσο, η Περιμετρική της Πάτρας έχει κλείσει από τους αγρότες επ΄αόριστον, με αποτέλεσμα στο κέντρο της Πάτρας να υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Για να δείτε live όλα τα μπλόκα στις οδικές αρτηρίες της επικράτειας, πατήστε εδώ.