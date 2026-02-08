Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Φεβρουαρίου

Οι Άγιες Μάρθα και Μαρία οι Μάρτυρες γιορτάζουν σήμερα, 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Επίσης η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Άγιου Θεοδώρου του Στρατηλάτη και Μεγαλομάρτυρα, του Προφήτη Ζαχαρία και του Αγίου Λυκαρίονα του Οσιομάρτυρα.

O Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης καταγόταν από τα Ευχάϊτα της Γαλατίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Εύξεινου Πόντου. Ήταν στρατιωτικός και διακρίθηκε για τη γενναιότητά του. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο γιατί αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πίστη του και να προσκυνήσει τα είδωλα.

Οι Άγιες Μάρθα και Μαρία ήταν αδερφές του Λαζάρου. Μετά τον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου, η Αγία Μάρθα συνελήφθη μαζί με άλλους Χριστιανούς και εξορίστηκε με πλοίο, το οποίο προσάραξε στην Προβηγκία, όπου ευαγγελίστηκε τον Χριστιανισμό.

Ο Προφήτης Ζαχαρίας είναι ο ενδέκατος της σειράς των μικρών λεγομένων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Καταγόταν από το γένος του Ισραήλ και τη φυλή του Λευΐ. Γεννήθηκε στην πόλη Γαλαάδ της Παλαιστίνης κατά την περίοδο της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας και το όνομά του σημαίνει, στην ελληνική γλώσσα, μνήμη Θεού, εκείνον δηλαδή τον οποίο ο Θεός ενθυμείται.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Μάρθα

Ζαχαρίας, Ζαχαρούλα