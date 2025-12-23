Σε 4 δολοφονίες ηγετικών μελών της «Greek Mafia» εμπλέκεται ο εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας- Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σε τέσσερις δολοφονίες ηγετικών μελών της της «Greek Mafia» εμπλέκεται ο εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση των ΕΚΑΜ σε πολυτελή οικία στα Καλύβια.

Ο 35χρονος ομογενής από τη Ρωσία, αναζητείτο για σειρά δολοφονιών σε βάρος ηγετικών μελών της «Greek Mafia», με την οποία βρίσκονται σε πόλεμο για τα ηνία στο λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά και των καυσίμων.

Ο πόλεμος των συμμοριών τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και σύμφωνα με τους αναλυτές της αστυνομίας οι μαζικές εκτελέσεις λαμβάνουν χώρα για το ποιος θα επικρατήσει στο εμπόριο των λαθραίων τσιγάρων που κάθε χρόνο έχει σαν αποτέλεσμα εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία των εγκληματικών οργανώσεων. Ήταν μια δραστηριότητα που όλα τα χρόνια τα ηνία κρατούσε η ρωσόφωνη μαφία και όταν λοιπόν οι Έλληνες επιχείρησαν να εισχωρήσουν σε αυτήν, ξεκίνησαν οι μαζικές εκτελέσεις και τα συμβόλαια θανάτου, όπως γράφει το ertnews.gr.

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη και 39.000 ευρώ χρηματική ποινή, για την ενεργή συμμετοχή του στην δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου ή «Θείου Τζο» στα Σκούρτα στις 25 Απριλίου 2022, στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023 καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας ενός μέλους της οργάνωσής τους στις 3 Ιουλίου 2023 στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του είχε εκδοθεί και ένταλμα για την συμμετοχή του στην δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη ή «Ζαμπόν» στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Σε όλες τις φωτογραφίες που είχαν οι διωκτικές Αρχές, ο καταζητούμενος φαινόταν ιδιαίτερα εύσωμος. Ο ίδιος όμως είχε φροντίσει να χάσει έως και 30 κιλά όσο κρυβόταν για να μην αναγνωρίζεται εύκολα. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που τον τοποθετούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στις περιοχές του Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων, του Λαυρίου και των Καλυβίων, τελικά «κλείδωσαν» οι έρευνες στα Καλύβια και εντοπίστηκε η πολυτελής οικία την οποία είχε μισθώσει και διέμενε μαζί με έναν άλλο ομογενή.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και πραγματοποίησαν μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, κατά την οποία τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Ο συγκάτοικός του δεν συνελήφθη, καθώς δεν εκκρεμούσε κάτι σε βάρος του.

Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ετοιμαζόταν για νέο ηχηρό χτύπημα και αναζητούν πιθανή σχέση του με τον σεσημασμένο 37χρονο Κρητικό ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Δεκεμβρίου στα Καλύβια με τρία Καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, πινακίδες οχημάτων και κλεμμένα οχήματα, τα οποία εξετάζουν το σενάριο να κατέληξαν στον ομογενή από τη Ρωσία, ψυχρό εκτελεστή του Έντικ.

Οι αστυνομικοί ερευνούν αν τα όπλα είχαν κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει έτσι στο σενάριο του νέου χτυπήματος, το οποίο φαίνεται να ήταν στο τελικό στάδιο, καθώς είχαν ήδη τον οπλισμό, είχαν εντοπίσει σπίτια καβάτζες, ενώ φέρεται να είχαν και έγγραφα και όσα χρειάζονταν για την διαφυγή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. τόσο για τα όπλα όσο και για τα φυσίγγια, καθώς εκτιμούν ότι θα δώσουν πολύ σημαντικά στοιχεία.