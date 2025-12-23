Πάτρα- Κύκλωμα τηλεφωνικών απατών: Ποιος ήταν ο ρόλος της γυναίκας που προφυλακίστηκε;

Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες, μετά την απολογία της στον Ανακριτή Πατρών και με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, η γυναίκα που φέρεται να είχε τον ρόλο της «εισπράκτορα» σε κύκλωμα εξαπάτησης ηλικιωμένων, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Πατρών.

Η εγκληματική ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε άτομα (δύο γυναίκες και τρεις άνδρες), οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους προσποιούμενοι γιατρούς, αστυνομικούς ή συγγενικά πρόσωπα και, με πρόσχημα σοβαρό τραυματισμό και ανάγκη άμεσης χειρουργικής επέμβασης, τους απέσπαζαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Σε αρκετές περιπτώσεις τα θύματα πείθονταν να αφήσουν τα χρήματα ακόμη και σε κάδους απορριμμάτων, από όπου τα παραλάμβανε η συλληφθείσα.

Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συμμετοχή σε συμμορία με σκοπό τη διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, με τη συνολική ζημία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο σπίτι της βρέθηκαν 25 χρυσές λίρες, από τις 95 που είχε παραλάβει στις 15 Δεκεμβρίου 2025 από 62χρονη στην Πάτρα. Η παθούσα, μετά από τηλεφώνημα δήθεν γιατρού, παρέδωσε 6.500 ευρώ και 95 χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 93.100 ευρώ.

Από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου, τα μέλη του κυκλώματος είχαν αποσπάσει από τέσσερις πολίτες 31.500 ευρώ, 95 χρυσές λίρες αξίας 93.100 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 1.300 ευρώ. Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε σε ενεχυροδανειστήρια στο κέντρο της Πάτρας, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί πλημμεληματική δικογραφία σε βάρος ιδιοκτητών για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι έρευνες της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της συμμορίας, με στόχο την πλήρη εξάρθρωσή της και την προστασία πιθανών νέων θυμάτων.