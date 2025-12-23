Αναστάτωση στο Αγρίνιο μετά από καταγγελία γυναίκας για επίθεση

Κινητοποίηση της Αστυνομίας σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά για επεισόδιο σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Φιλελλήνων στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr έντρομη γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία υποστηρίζοντας πως δέχεται επίθεση.

Αμέσως, έσπευσε στο σημείο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και ακολούθησε περιπολικό στο οποίο και οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον άνδρα που φέρεται να προκάλεσε το επεισόδιο, σε βάρος γυναίκας.

Στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.