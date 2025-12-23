Back to Top
Αναστάτωση στο Αγρίνιο μετά από καταγγελία γυναίκας για επίθεση

Προσαγωγή άνδρα που φέρεται να προκάλεσε το επεισόδιο

Κινητοποίηση της Αστυνομίας σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά για επεισόδιο σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Φιλελλήνων στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr έντρομη γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία υποστηρίζοντας πως δέχεται επίθεση.
Αμέσως, έσπευσε στο σημείο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και ακολούθησε περιπολικό στο οποίο και οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον άνδρα που φέρεται να προκάλεσε το επεισόδιο, σε βάρος γυναίκας.

Στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ενδοοικογενειακή βία Αγρίνιο

